Kamu Siber Güvenlik Derneği Uygulamalı Sızma Testi Eğitimi'ni Tamamladı

Kamu Siber Güvenlik Derneği'nden Önemli Eğitim Tamamlandı

Kamu Siber Güvenlik Derneği, "Uygulamalı Sızma Testi Eğitimi" adlı eğitim programını sertifika töreni ile tamamladı. Eğitim, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirildi ve siber güvenliğin artan önemi vurgulandı.

Penetrasyon Testleri ve Önleyici Stratejiler

Eğitimde, penetrasyon testlerinin sistem güvenliğini artırma konusundaki rolü ve siber tehditlere karşı önleyici stratejiler geliştirilmesi üzerine detaylı bilgi verildi. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi (TSGK) Genel Koordinatörü Alparslan Kesici, sertifika töreninde siber güvenliğin milli egemenlik meselesi olduğunu ifade etti.

Kesici, “Şu anda Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesinin 260 üyesi ve 400’ü aşkın yerli ürünü bulunmaktadır. Bu ürünler birçok kurumda kullanılmaktadır” diyerek, Türkiye’nin kendi siber güvenlik platformlarını geliştirmesinin önemine dikkat çekti.

Gelecek İçin Öneriler ve Eğitimin Önemi

Ajanslar, iki hafta içinde Alanya’da 10 günlük bir siber güvenlik dikey uzmanlık kampı düzenleyeceklerini açıkladı. Kesici, eğitime katılan gençlere açık kaynak platformlarına geçmelerini ve kendi özgün ürünlerini geliştirmelerini tavsiye etti.

TOBB ETÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Olgun Değirmenci, bilgi toplumunun güvenlik ihtiyacının farklı tekniklerle karşılandığını vurgulayarak, derneğin eğitimlerinin öneminin her geçen gün arttığını belirtti.

Uzman Açığı ve Siber Güvenlik Bilinci

Kamu Siber Güvenlik Derneği Başkanı Dr. Nurullah Celal Uslu, Türkiye’de siber güvenlik alanında ciddi bir uzman açığı bulunduğunu belirtti ve derneğin bu alanda eğitimler vermekle kalmayıp, siber güvenlik bilincini artırmayı hedeflediğini ifade etti.

Uslu, “Siber güvenlik, sadece bir teknoloji değil, aynı zamanda bir vatan görevidir” diyerek eğitime katılanlara sürekli destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi. Sertifika töreni katılımcılara sertifikalarının takdim edilmesi ve ödüllü bir yarışma ile sona erdi.

