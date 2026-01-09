Kamuda şiddetle mücadele tek yasa ile olmalı

Büro Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Cemal Üstün, kamuda şiddetin önlenmesi için öncelikli adımın bütün kamu görevlilerini kapsayan bir yasanın çıkarılması olduğunu vurguladı.

Yalova SGK önünde yapılan basın açıklaması

Genel Başkan Yardımcısı Cemal Üstün, Yalova SGK İl Müdürlüğü’nde görevli Avukat Zekeriya Polat’ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine SGK il binası önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına Memur-Sen İl Temsilcisi Halil İbrahim Sözer, Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Durmuş Akçal, şube yönetim kurulu üyeleri, STK ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Üstün, menfur saldırıda hayatını kaybeden Zekeriya Polat için "Allah'tan bir kez daha rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve mesai arkadaşlarına sabır ve başsağlığı" diledi ve ekledi: "Daha fazla canımız yanmadan... kamuda şiddetin; amasız, fakatsız, hemen, şimdi çözülmesi gerektiğini" söyledi.

Üstün, şiddeti önlemenin hem insani hem vicdani bir sorumluluk olduğu kadar makamların görevi olduğunu belirterek, "Gencecik hayatların kör kurşunlarla son bulması karşısında içimizin yandığını" ifade etti. "Neredeyse memurların ölmeyip şiddete maruz kaldıkları için şükreder duruma geldiğini" söyledi.

Üstün sözlerine şöyle devam etti: "Her gün ülkemizin bir köşesinden şiddet haberi alıyor, ya can kaybı yaşıyor ya da şiddete şükreder duruma geliyoruz. Zekeriya Polat kardeşimiz, görevini yerine getirirken, kurumun sınırları içinde, kendisiyle görüşmeye gelen bir şahıs tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Gencecik bir hayat, bugün kör bir kurşunla sona ermiş, geride gözü yaşlı evlat, eş, anne-baba bırakmıştır."

Üstün, "'bıçak kemiğe dayandı, tahammülümüz kalmadı' gibisinden açıklamaların çok ötesine geçmiş bulunduğumuzu" belirterek, "Bir gün gümrük personeli, bir gün adliye, bir gün emniyet mensuplarımız, bir gün SGK, bir gün maliye, bir gün icra memurları ve diğer mesleklerden herkes şiddet görmektedir." dedi.

Büro Memur-Sen olarak kamuda şiddetin tamamına karşı olduklarını ve şiddetle mücadelenin bazı mesleklere indirgenerek özel yasalarla çözülemeyeceğini vurgulayan Üstün, bazı mesleklere yönelik çıkarılan yasaların kamu görevlilerinin tamamını koruyamadığını söyledi. Şiddetle mücadelenin bütüncül bir yasa ve uygulama birliği ile çözülebilecek toplumsal bir sorun olduğunu ifade etti.

Üstün, sendika olarak talebini tekrar etti: "Bütün kamu görevlilerini şiddetten koruyucu bir yasa hazırlanmalı, kamu görevlilerine karşı işlenen şiddet dahil her suç katalog suç kapsamına alınmalıdır. Kamu görevlilerine şiddet uygulayanlar öncelikle tutuklu yargılanmalıdır. Bunun yanında ek müeyyideler hayata geçirilmeli, şiddet uygulanan kamu hizmetlerinin tekrar sunumu-alımında, güvenlik güçleri refakati uygulanmalıdır."

Genel Başkan Yardımcısı Üstün, atılması gereken adımları sıralayarak konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: "Görevini yaparken bir kamu görevlisinin hayatını kaybetmesi, kabul edilebilir bir olay değildir. Kamuda şiddetin önlenmesini sağlayacak ağırlaştırıcı cezaların hayata geçmesi, caydırıcılık açısından büyük önem taşımaktadır. Kamuda şiddet en kısa sürede sona erdirilmelidir. Gerekli yasal çalışmalara başlanmalıdır. Partiler arası ayrım yapılmadan bir ortak görüş oluşturulmalıdır. Kamu görevlileri, sabah evlerinden çıkarken, akşama evlerine sağ-salim dönüp dönemeyecekleri endişesinden uzak olmalıdır."

