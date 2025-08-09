Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 4.400 Yeni Sözleşmeli Personel Alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, kamuda istihdam bekleyen gençleri umutlandıran büyük bir duyuruya imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bakanlık geniş kapsamlı bir personel alımı gerçekleştirecek. Toplamda 4.400 yeni sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Alım Detayları ve Pozisyonlar

Yeni alımlar, özellikle destek personeli ve koruma güvenlik görevlisi pozisyonlarında yoğunlaşacak. Bu alım, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarındaki personel ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Ayrıca, bakanlığa bağlı yurtlar, gençlik merkezleri ve spor tesisleri için de çeşitli idari ve hizmet işlerinden sorumlu personel alınacak.

Başvuru Takvimi ve Süreci

Adaylar için başvuru takvimi de netlik kazandı. Başvurular, 9 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak ve 18 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek. Adayların, bu süreçte başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla tamamlamaları gerekiyor.

Başvuru İçin Gerekli Koşullar

Elektronik ortamda gerçekleştirilecek başvurular için adayların geçerli bir e-Devlet şifresi edinmiş olmaları şart. Kariyer Kapısı sistemine giriş yaptıktan sonra, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Sözleşmeli Personel Alımı' ilanını seçerek başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurmaları gerekiyor. Başvuru sırasında adaylardan istenebilecek belgeler arasında mezuniyet durumu, KPSS puanı (gerekli pozisyonlarda) ve diğer özel şartlarla ilgili beyanlar bulunuyor.

Tüm detaylara, ilan metninden ulaşmak mümkündür.