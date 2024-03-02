Kan Çiçekleri’nin Dilan’ı Yağmur Yüksel, sosyal medyadaki hakaretlere boyun eğmedi

Kan Çiçekleri’nin Yıldızı Yağmur Yüksel’den Hakaret Edenlere Hukuki Müdahale

Reyting rekorları kıran Kan Çiçekleri dizisinin sevilen oyuncusu Yağmur Yüksel, kendisine hakaret eden kişileri yargıya taşıdı.

Yağmur Yüksel Başarısıyla Konuşuluyor

Yağmur Yüksel, Kan Çiçekleri dizisinde canlandırdığı Dilan karakteriyle hem Türkiye’de hem de dünyada büyük bir hayran kitlesi edindi. Genç oyuncunun performansı herkes tarafından takdir ediliyor. Ancak Yağmur Yüksel’in başarısını hazmedemeyen bazı kişiler, sosyal medyada kendisine çirkin ifadeler ve küfürler içeren paylaşımlarda bulunuyorlardı. Yağmur Yüksel, bu duruma daha fazla sessiz kalmayarak avukatı Volkan Alkılıç ile birlikte harekete geçti.

Yağmur Yüksel’den Açıklama

Yağmur Yüksel, hakaretlere karşı hukuki yollara başvurduğunu duyurdu ve şu açıklamayı yaptı:

“Son dönemde bana karşı sıradan bir hakaretten öteye geçen söz ve ifadelerle karşılaştım. Bu süreçte insanların nasıl kötüleşebildiğine şaşkın ve üzgün bir şekilde tanık oldum. Ben ise yüzümü iyi insanlara ve beni sevenlere döndüm. Ayrıca bu hakaretlere karşı avukatım Volkan Alkılıç ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemelerimize başvurduk. Bu yapılanların Türk adaleti önünde cezasız kalmayacağına inanıyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım…”