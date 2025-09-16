Kanada Başbakanı Carney, BM Öncesi Filistin Devleti'ni Tanımayı Yeniden Açıkladı

Açıklama ve Şartlar

Kanada Başbakanı Mark Carney, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlığında Mısır, Ürdün, Katar ve İngiltere liderleriyle düzenlenen Orta Doğu konulu toplantı sonrasında ofisi aracılığıyla açıklama yaptı.

"Başbakan Carney, bu ay sonunda yapılacak 80. BM Genel Kurulu toplantıları öncesi, Filistin Devleti'ni tanıma niyetini bir kez daha dile getirdi. Bu niyet, 2026'da Hamas'ın hiçbir rol almayacağı genel seçim düzenlenmesi, gerekli reformların yapılması ve Filistin Devleti'nin silahsızlandırılmasına dayalı."

Açıklamada, Carney'in toplantı esnasında İsrail saldırıları sonrası Katar ile dayanışma mesajı verdiğine işaret edildi; söz konusu saldırının Katar'ın egemenliğini ihlal ettiği ve bölgedeki çatışma riskini artırdığı vurgulandı.

Toplantıda Varılan Mutabakat

Toplantıda liderler, bölgede barış ve güvenliğin artırılması, kalıcı ateşkes, tüm esirlerin salıverilmesi, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Filistinli sivillere hayati yardımın ulaştırılması konularında mutabık kaldı.

Açıklamaya göre, Carney'in iki devletli çözüme desteğini bir kez daha vurguladığı kaydedildi.