Kanada Başbakanı Carney Erken Seçim Kararını Açıkladı

Kanada Başbakanı Carney Erken Seçim Tarihini Açıkladı

Kanada'nın yeni Başbakanı Mark Carney, 28 Nisan'da erken seçime gidileceğini duyurarak parlamentoyu feshetti. Carney, bu kararın arka planında ABD Başkanı Donald Trump ile yaşanan siyasi polemiklerin bulunduğunu belirtti.

Krizin Ortasında Erken Seçim

Carney, Kanada'nın ABD ile gergin bir dönemde olduğunu vurgulayarak, "Başkan (Donald) Trump'ın haksız ticaret eylemleri ve egemenliğimize yönelik tehditleri nedeniyle hayatımızın en önemli kriziyle karşı karşıyayız," ifadelerini kullandı. Yeni Kanada ekonomisi inşa etmek için halktan güçlü bir yetki istedi.

Geçtiğimiz Dönemin Mirası

Önceki Başbakan Justin Trudeau’nun istifasının ardından göreve gelen Carney, koltuk değişiminden sadece iki hafta sonra bu kararı alarak, ülkesindeki değişim gerekliliğini açıkça ortaya koydu.

ABD ile Gümrük Vergisi Gerginliği

Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik ABD’nin uyguladığı %25 ek gümrük vergisi, 4 Mart'ta başlamıştı. Trump, Kanada'yı 51. eyalet yapma isteğini defalarca yineleyerek, USMCA kapsamındaki ürünler için 2 Nisan'a kadar gümrük tarifesi uygulamayacaklarını bildirmişti.

Ontario Başbakanı Doug Ford, Washington'un gümrük vergilerine karşı elektrik fiyatlarına %25 ek ücret uygulayacaklarını açıkladı. Ford, "Gerekirse bu oranı artırmaktan çekinmeyeceğim. ABD bunu tırmandırırsa elektriği tamamen kesmekte tereddüt etmeyeceğim," dedi.

Beyaz Saray ise, Kanada'nın Ontario eyaletinin, ABD’ye sağladığı elektriği tamamen kesme planlarının "ciddi sonuçlar" doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu.