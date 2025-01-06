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Kanada Başbakanı Trudeau İstifa Edebilir: Parti İçindeki Memnuniyetsizlik Artıyor

Justin Trudeau'nun, partisinde artan memnuniyetsizlik nedeniyle istifa edeceği iddia ediliyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 10:09
Kanada Başbakanı Trudeau İstifa Edebilir: Parti İçindeki Memnuniyetsizlik Artıyor

Trudeau'nun Olası İstifası Hakkında İddialar

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, partisindeki artan memnuniyetsizlik ve düşük kamuoyu desteği nedeniyle 8 Ocak'ta yapılacak grup toplantısından önce istifa edeceği öne sürüldü.

Kaynaklardan Gelen Bilgiler

The Globe and Mail gazetesinin isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberde, Trudeau'nun iktidardaki Liberal Parti liderliğinden istifa edeceği iddiaları gündeme geldi. Habere göre, Trudeau, "görevden alınmış gibi gözükmemek için" istifasını kendi belirleyeceği bir zamanda duyurmak istiyor.

Olası Mirası ve Geçici Lider Adayları

İddialara göre, istifadan sonra Trudeau'nun yerine Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Yenilik, Bilim ve Sanayi Bakanı Francois-Philippe Champagne ve eski Merkez Bankası Başkanı Mark Carney gibi isimlerin geçebileceği ifade ediliyor. Ayrıca Maliye Bakanı Dominic LeBlanc'ın geçici lider olarak adının geçtiği belirtildi.

Parti İçindeki Dalgalar

İktidardaki Liberal Partinin 153 milletvekilinden 24'ü, "gelecek seçimlerde yenilgi endişesiyle" partinin lideri ve Başbakan Trudeau'ya 28 Ekim 2024'e kadar istifa etmesi için çağrı yaptı. Ancak Trudeau, bu çağrının ardından bir sonraki seçimde de yarışacağını duyurmuştu.

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