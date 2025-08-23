DOLAR
Kanada, CUSMA Kapsamındaki ABD Tarifelerini 1 Eylül'de Kaldırıyor

Kanada Başbakanı Mark Carney, 1 Eylül itibarıyla CUSMA kapsamındaki ABD menşeli mallara uygulanan tüm karşı tarifelerin kaldırılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 11:03
Carney'nin açıklaması

Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin 1 Eylül itibarıyla "Kanada-ABD-Meksika Anlaşması" (CUSMA) kapsamındaki ABD menşeli mallara uygulanan tüm karşı tarifeleri kaldıracağını duyurdu.

CBC News'e göre, Carney bir basın toplantısında, Kanada hükümetinin CUSMA kapsamındaki ABD mallarına uygulanan tüm tarifeleri kaldırarak ABD ile aynı seviyeye getireceğini belirtti. Ancak Carney, çelik, alüminyum ve otomotive uygulanan gümrük vergilerinin sürdürüleceğini açıkladı.

Carney ayrıca, ABD ile ticaretin yüzde 85'inin hala gümrük vergisinden muaf olduğunu vurgulayarak, bunun diğer ülkelere göre avantajlı bir durum yarattığını ifade etti.

ABD'nin tarife hamleleri

Haberde yer aldığı üzere, ABD Başkanı Donald Trump, 31 Temmuz'da karşılıklılık esasına dayanan tarife oranlarında değişiklik öngören bir kararname imzalamıştı. Bu kararnameyle ABD, yaklaşık 70 ticaret partnerine yüzde 10 ile yüzde 41 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi uygulamaya koydu. Bazı ülkeler için tarifeler 2 Nisan'da açıklanan oranlara kıyasla artırılırken, bazıları için oranlar düşürüldü.

Trump ayrıca, Kanada'ya uygulanan gümrük vergisi oranını yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarmayı öngören ayrı bir kararnameyi imzalamış ve ülkelere yönelik tarifelerin yanı sıra sektörlere özel tarifeler de devreye sokulmuştu.

Uygulanan sektör tarifeleri

Kamuoyuna yansıyan takvime göre, ABD'nin tüm ülkelerden yaptığı çelik ve alüminyum ithalatına getirilen yüzde 25'lik gümrük vergisi 12 Mart'ta yürürlüğe girmiş; Trump bu oranı 4 Haziran'da yüzde 50'ye yükseltmişti. İthal otomobil, hafif ticari araçlar ve temel otomobil parçalarına getirilen yüzde 25'lik gümrük vergisi ise 3 Nisan'da devreye girmişti.

Ayrıca, bakır ithalatına 1 Ağustos itibarıyla yüzde 50 gümrük vergisi uygulanmaya başlanırken, Trump'ın ilaç ve yarı iletken ithalatına yönelik tarifeleri de gündemde tuttuğu belirtiliyor.

