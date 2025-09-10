Kanada, Doha'daki Hamas Heyetine Saldırı Sonrası İsrail ile İlişkileri Yeniden Değerlendiriyor

Kanada, Doha'daki saldırı sonrası İsrail ile ilişkilerini gözden geçiriyor

Ottawa'dan sert tepki: "Kabul edilemez"

Kanada, Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırının ardından İsrail ile ikili ilişkilerini yeniden değerlendirdiğini bildirdi.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Edmonton'da gazetecilere yaptığı açıklamada saldırının "kabul edilemez" olduğunu belirterek "Bu, Katar hava sahasının ihlalidir." dedi.

Anand, Kanada hükümetinin Filistin Devleti'ni resmen tanıma yolunda ilerlediğini hatırlatarak, "Aynı zamanda İsrail ile olan ilişkimizi de değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan, saldırının Katar'ın barışa aracılık etmeye çalıştığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkati çekti ve "Orta Doğu'da birçok gelişmenin aynı anda yaşandığını" vurguladı.

İsrail ordusu, dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından kurtulduğunu; saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.