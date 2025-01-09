Kanada, Los Angeles Yangınlarına Ek Destek Göndermeye Hazır

Başbakan Trudeau, Los Angeles'taki yangınlarla mücadele için Kanada'nın ek kaynak sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 13:26
Kanada, Los Angeles Yangınlarına Ek Destek Göndermeye Hazır

Kanada, Los Angeles Yangınları İçin Destek Veriyor

Kanada, ABD'nin Los Angeles kentinde meydana gelen orman yangınlarıyla mücadelede ek kaynak sağlamaya hazır olduğunu açıkladı. Başbakan Justin Trudeau, bu bilgiyi sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

California Halkının Yanındayız

Trudeau, Kanada'nın yangından etkilenen California halkının yanında olduğunu vurgularken, geçmişte kendi ülkelerindeki yangınlar sırasında California'dan aldığı yardımları hatırladı. “ABD'li komşularımıza daha fazla kaynak sağlamak için hazırda bekliyoruz,” dedi.

Yangınların Durumu

Los Angeles'taki yetkililer, 7 Ocak'ta kentin lüks mahallelerinden birinde başlayan yangının şu anda 6 ayrı bölgede devam ettiğini bildirdi. Yangında şu ana kadar 5 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

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