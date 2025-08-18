Kanada'nın En Kötü İkinci Yangın Sezonu: Merkez Orta ve Doğuya Kaydı

Kanada'nın en kötü ikinci yangın sezonu: Yangın merkezi orta ve doğuya kaydı

Kuraklık ve güçlü alevler Saskatchewan, Manitoba ve Atlantik bölgesini vurdu

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, kayıtlara geçen en kötü ikinci yangın sezonunu geçiren Kanada'da bu yıl yangınların merkezi geleneksel Batı eyaletleri yerine ülkenin orta ve doğu kesimlerine kaydı.

Kurak koşulların etkisiyle özellikle iç kesimlerdeki bozkır ağırlıklı Saskatchewan ve Manitoba eyaletleri, ülke genelinde yanan alanların yüzde 60'tan fazlasını oluşturdu.

Ülkenin en doğusundaki Newfoundland and Labrador eyaletinde kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle yetkililer, riskleri azaltmak amacıyla ormanlık alanlarda arazi araçlarını geçici olarak yasakladı. Benzer önlemler Nova Scotiada da alındı; ormanlık alanlarda araç kullanımı ile kamp ve balıkçılık faaliyetleri durduruldu.

Yangınlar sebebiyle on binlerce kişi evlerinden tahliye edilirken, popüler yaz rotalarından biri olan ve Toronto'nun 160 km kuzeyindeki Ontario'nun Kawartha Gölleri bölgesinde de yangınlar çıktı.

Western Üniversitesi Afet Kaybı Azaltma Enstitüsü direktörü Paul Kovacs bu durumu ülke çapında bir tehdit olarak değerlendirdi ve şunları söyledi: "Her yerde yangın vardı. Her yerde tahliye vardı. Olağanüstü boyutlarda duman vardı. Böylece, ülke olarak ilk kez orman yangınları hakkında farklı bir düşünceye sahip olduk. Tüm bu dumanla birlikte, bu konu küresel bir tartışma haline geldi. Bu yıl da aynı şeyler tekrarlanıyor. Bu ulusal bir sorun. Her yerde ortaya çıkabilir."

Kanada genelinde bu yıl şu ana kadar yaklaşık 18,5 milyon dönüm alanın yandığı bildirildi.