Kanada Seçimlerinde Liberal Parti Önde: Resmi Olmayan Sonuçlar Açıklandı

Kanada Seçimlerinde Liberal Parti Avantaj Sağlıyor

Kanada'da genel seçimler devam ederken, resmi olmayan sonuçlara göre iktidardaki Liberal Parti, Muhafazakar Parti'nin önünde seyrediyor. Ülkede oy sayımı sürerken, Başbakan Mark Carney liderliğindeki Liberal Parti, %43 oy oranı ile seçimi önde götürüyor.

Muhafazakar Parti ve Quebec Bloku'nun Durumu

Pierre Poilievre liderliğindeki Muhafazakar Parti %41 oy alarak ikinci sırada yer alırken, Quebec Bloku Partisi %6,9 ile üçüncü sırada konumlanmış durumda. Eski Başbakan Justin Trudeau, 2015 yılında başladığı görevinden 14 Mart'ta istifa ederek Carney'e devretmişti. Carney, anketlerde sandıktan zaferle çıkması beklenen en güçlü aday olarak değerlendiriliyor.

İktidar İçin Gerekli Sandalyelere Ulaşamıyorlar

Ancak Liberal Parti, tek başına iktidar olması için gereken 172 milletvekili sınırını henüz aşamadı. Elections Canada tarafından açıklanan kesin olmayan sonuçlara göre Liberal Parti, federal parlamentodaki 343 sandalyeden 166’sını kazanmış durumda. Ana muhalefet Muhafazakar Parti ise 146 sandalye elde etti.

Seçimlerin Trump ile İlgisi

Seçim gözlemcilerine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları ve ifadeleri, Kanada'daki seçimlerin sonuçlarını etkileyen önemli bir faktör. Carney, seçim kampanyası süresince Trump ile mücadeleye odaklanırken, Poilievre konut sıkıntısı, enflasyon ve göç konuları üzerinde yoğunlaşmakta. Poilievre, bazı gözlemciler tarafından "mini Trump" olarak nitelendiriliyor.

Seçim Sonrası Gelişmeler

Carney, 23 Mart'ta parlamentoyu feshederek 28 Nisan tarihinde erken seçim yapılacağını açıklamıştı. Carney, 17 Nisan'da verdiği bir radyo röportajında, "Bu seçimde esas mesele, Trump'a kimin karşı koyabileceği" dedi. Bu seçim, Kanada'nın geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Kanada'daki genel seçimde oy sayımı sürerken, resmi olmayan sonuçlara göre iktidardaki Liberal Parti birinci, Muhafazakar Parti ise ikinci sırada yer alıyor. Ülkede oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kanada resmi yayın kuruluşu CBC tarafından paylaşılan, resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Başbakan Mark Carney liderliğindeki Liberal Parti yüzde 43 oy oranıyla seçimi önde götürüyor. Başbakan Carney (fotoğrafta), Ottawa'da düzenlenen "Canada Strong" Seçim Gecesi etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Kanada'daki genel seçimde oy sayımı sürerken, resmi olmayan sonuçlara göre iktidardaki Liberal Parti birinci, Muhafazakar Parti ise ikinci sırada yer alıyor. Ülkede oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kanada resmi yayın kuruluşu CBC tarafından paylaşılan, resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Başbakan Mark Carney liderliğindeki Liberal Parti yüzde 43 oy oranıyla seçimi önde götürüyor. Başbakan Carney (fotoğrafta), Ottawa'da düzenlenen "Canada Strong" Seçim Gecesi etkinliğine katılarak konuşma yaptı.