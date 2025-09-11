Kanada, Suriye'ye İnsani Yardımı ve Yaptırım Hafifletmesini 6 Ay Uzattı

Kanada, Şubat 2025'te başlattığı Suriye'ye insani yardım ve yaptırım hafifletme adımını Şubat 2026'ya kadar 6 ay daha uzattı.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 09:05
Ottawa hükümeti internet sitesinden duyurdu

Kanada hükümeti, Şubat 2025 tarihinde başlattığı Suriye'ye insani yardım sağlama ve yaptırımları hafifletme kararının uzatıldığını açıkladı.

Açıklamada, Suriyelilerin çoğunun hala yoksulluk sınırının altında yaşadığı ve milyonlarca kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu vurgulandı. Ottawa, bu insani ihtiyaçların karşılanmasına devam edileceğini bildirdi.

Yetkililer, Şubat 2025'te alınan 6 aylık kararın 27 Ağustos itibarıyla sona erdiğini, ancak Kanada'nın Suriye'ye insani yardım sağlama programını Şubat 2026 tarihine kadar uzattığını belirtti.

Ayrıca, Suriye'deki siyasi geçiş sürecini desteklemek amacıyla ülkeye uygulanan yaptırımların da 6 ay daha hafifletileceği kaydedildi. Ottawa hükümeti, geçen şubatta Suriye'nin yeniden imarı ve istikrara kavuşmasını desteklemek için yaptırımları 6 ay süreyle hafifletme kararı almıştı.

