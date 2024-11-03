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Kanarya Adaları'nda Düzensiz Göçmen Tragedisi: 55 Ölüm

Kanarya Adaları'na olan göçmen akınında 55 kişi hayatını kaybetti, kurtarma operasyonları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 20:25
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 20:25
Kanarya Adaları'nda Düzensiz Göçmen Tragedisi: 55 Ölüm

Kanarya Adaları'ndaki Düzensiz Göçmen Krizi

İspanya'nın güneybatısında yer alan Kanarya Adaları, hafta sonu yaşanan yoğun düzensiz göçmen akını nedeniyle büyük bir trajedi ile karşı karşıya kaldı. Resmi kaynaklara göre ölen göçmenlerin sayısı 55'e ulaştı.

Batan Bot ve Kurtarma Çalışmaları

EFE haber ajansının bildirdiğine göre, Lanzarote açıklarında bir botun batması sonucu 5 kişinin cesedine ulaşıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, 17 kişiyi kurtarmayı başardı. Ayrıca, batan botun yakınında motor sorunları nedeniyle yardım bekleyen başka bir teknedeki yaklaşık 80 göçmen de kurtarıldı.

Göçmenlerin Acı Hikayesi

İspanyol yetkililer, son 24 saatte denizde hayatını kaybeden göçmen sayısının 55 olduğunu duyurarak son üç haftadır Atlantik Okyanusu'nda seyir halinde olan göçmenlerin neredeyse tamamının tehlikeli yolculuklarında hayatlarını kaybettiklerini ifade etti.

Rekor Sayıda Göçmen Akını

Kanarya Adaları, bu yıl düzensiz göçmen akınının zirveye ulaştığı bölge oldu. Geçen yılın ilk dokuz ayında 14,967 düzensiz göçmen giriş yapmışken, 2024'ün aynı döneminde bu sayı 30,808 olarak kaydedildi. Bu da yüzde 105.7’lik bir artış anlamına geliyor.

Kanarya Adaları’ndaki bu olaylar, göçmenlerin hayatta kalmak adına verdikleri mücadeleyi ve yaşadıkları zorlukları gözler önüne seriyor.

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