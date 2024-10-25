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Kandemir: 'Türkiye İri ve Diri Olacak'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Mardin'de gençlik kongresinde birlik mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 21:19
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 21:19
Kandemir: 'Türkiye İri ve Diri Olacak'

Kandemir Mardin’de Gençlik Kongresine Katıldı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Mardin’in Nusaybin ilçesinde düzenlenen 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Kandemir, “Türkiye'nin huzurunu bombalamaya çalışanlara inat, Nusaybin’de işte şu salonu dolduran kadınlarla ve gençlerle diyoruz ki, ‘Siz ne yaparsanız yapın bu millet bir olacak, iri olacak, diri olacak.’” ifadelerini kullandı.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Kandemir, partinin güçlü gençlik hareketlerine vurgu yaparak, Mardin’in bir arada yaşama kültürünü yansıttığını ifade etti. “AK Parti'nin Türkiye'nin en büyük gençlik hareketi olduğuna yürekten inanan bir kardeşinizim” diyen Kandemir, Nusaybin’deki kongrenin bir tesadüf olmadığını belirtti.

Ortak Tarih ve Kültür Vurgusu

İsrail'in Gazze ve Lübnan’daki saldırılarına da değinen Kandemir, bu coğrafyada yaşayan halkların geçmişte büyük acılar çektiğine dikkat çekti. Türk, Kürt, Laz ve Çerkes halklarının bir araya gelerek, Türk milletinin tarihi boyunca birçok sınavdan geçtiğini vurguladı.

Gençlere Güven ve Gelecek Vurgusu

Gençlerin, Türkiye’nin geleceğine yön verebileceğini belirten Kandemir, gençlerin daha zengin bir ülke inşa etmek için gece gündüz çalışacaklarına değindi.

Kongrede Diğer Konuşmalar

Kongrede, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak ile AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da söz aldı. Ayrıca, AK Parti Nusaybin Gençlik Kolları Başkanlığı’na Civan Bilen seçildi.

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