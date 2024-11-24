Kandemir: Türkiye Yüzyılı İçin Mücadele Ediyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Gümüşhane Merkez İlçe Kongresi'nde Konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Gümüşhane Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'nde önemli mesajlar verdi. Kandemir, "Türkiye Yüzyılı derken slogan atmıyoruz. Kastımız, Türkiye'nin merkezde olduğu, kararlarını milletimizin verdiği bir Türkiye hayalinin ve inşasının mücadeleini veriyoruz" dedi.

Gelişmelere Dikkat Çekti

Kandemir, güncel olaylara ve bölgedeki gelişmelere değinerek, "Çevremizdeki ateş çemberini görüyorsunuz. Rusya-Ukrayna Savaşı gibi büyük çatışmalar ve Suriye ile Irak'taki iç sorunlar, insanlık tarihinin zor zamanlarına tanıklık ettiğimiz bir dönem yaşatıyor" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bu zorlu dönemlerden başarılı bir şekilde geçtiğini vurguladı.

Daha Güzel Bir Türkiye İçin Çalışıyoruz

Kandemir, "Eksiklerimizi biliyoruz, daha iyi bir Türkiye inşa etmek için çalışıyoruz. Ekonomide enflasyon sorununu aşmak, emekliler için daha iyi şartlar sağlamak ve tüm sosyal kesimlere daha güzel hizmetler sunmak için gayret ediyoruz" dedi.

Gelecek İçin Umut Verdi

Emeklilere yönelik mesajı ile dikkat çeken Kandemir, "Emeklilerimiz hiç endişe etmesinler. AK Parti gibi 20 senelik bir tecrübe ve insan kaynağı ile bu memleketin sırtı yere gelmez" dedi.

AK Parti'nin Gündemi Milletin Gündemi

Kandemir, "Milletimizin gündemi ne ise, AK Parti kadrolarının gündemi odur. Eğer çiftçimiz sıkıntı içerisindeyse, biz de bunun çözümünü ararız" sözleriyle partinin yaklaşımını özetledi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Kandemir, teşkilatlara birlik çağrısında bulunarak, "Aramıza fitne ateşi girmesin. Hepimiz aynı mücadeleyi veriyoruz" ifadesini kullandı. Kongrede AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, Teşkilat Başkan Yardımcısı Kurtcan Çelebi ve İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu da konuşmalar yaptı. AK Parti Gümüşhane Merkez İlçe Başkanlığı'na Halil İbrahim Karahanoğlu seçildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.