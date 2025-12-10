Kandıra'da Müzik Tartışması Cinayetle Bitti: İddianame Kabul Edildi

Kandıra'da Müzik Tartışması Cinayetle Bitti

Kocaelinin Kandıra ilçesinde, yüksek sesle müzik dinlenmesi nedeniyle çıkan tartışma bir kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

Olayın seyri

Olay, 23 Ağustos saat 23.00 sıralarında Çarşı Mahallesi Dursun Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüksek sesle müzik nedeniyle Kurtuluş Canbay (35) ile Mehmet Fatih G. (41) arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Canbay balta, Mehmet Fatih G. ise ekmek bıçağıyla birbirlerini yaraladı. Canbay olay yerinden kaçarak kuaföre sığındı; Mehmet Fatih G. bir süre kovaladıktan sonra bekçilere teslim oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı; Canbay, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İddianame ve suçlamalar

Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianame, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesiince kabul edildi. İddianamede, ilk haksız eylemin hangi taraftan kaynaklandığının tam olarak tespit edilemediği, şüphelinin de yaralandığı, maktulün şüpheliye yönelik küfür ettiği, taraflar arasında önceden herhangi bir husumet bulunmadığı ve olayın sözlü tartışma sonrasında geliştiği belirtildi. Bu gerekçelerle sanık Mehmet Fatih G. hakkında 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanığın ifadesi

Tutuklu sanık Mehmet Fatih G. ifadesinde, olay gecesi eve döndüğünde komşusu maktul ve yanındakilerin alkol alıp yüksek sesle müzik dinlediklerini öne sürdü. Müziğin kapatılmasını rica ettiğini ancak terslendiğini savunan sanık, ifadesinde şunları söyledi: 'Yaklaşık 10-15 dakika evde oturduktan sonra kapı önüne çıkarak saat ilerlediği için müziğin kapatılmasını rica ettim. Bu sırada Kurtuluş bana, ‚Ben belediyeden izin aldım, kapatmıyorum‚ şeklinde karşılık verdi. Tartışma sırasında Kurtuluş’un elinde balta vardı. Bunun üzerine tekrar eve girdim. Eve girdikten bir süre sonra Kurtuluş bana yaklaşık 5 dakika boyunca küfür etti. Küfürlere dayanamayarak pencere önüne geldim. Babamın merdiven önünde beklediğini, Kurtuluş’un ise elindeki baltayla tehditvari şekilde küfür etmeye devam ettiğini gördüm. Kurtuluş’un babama zarar vereceğini düşünerek mutfaktan ekmek bıçağı alarak camdan aşağı atladım. Babam ile Kurtuluş’un arasına girdim. Bu sırada Kurtuluş baltayı bana savurdu, sol koltuk altımdan yaralandım. Baltayı savurmaya devam etmesi üzerine kendimi savunma amaçlı rastgele bıçağı salladım.'

Maktulün ailesinin beyanı

Maktulün annesi Selver Canbay da iddianamedeki ifadesinde, evlerinin önünde mangal yapıp müzik dinledikleri sırada komşuları olan sanığın camdan kendilerine küfür ettiğini iddia etti. Canbay, 'Mangal esnasında oğlum ve kızım cep telefonundan müzik açarak eğlendiler. Bu esnada evimizin yanındaki binada ikamet eden Ali Çavuş lakaplı komşumuzun evine misafir olarak gelen oğlu Mehmet Fatih, camdan dışarı çıktı. Oğlum Kurtuluş’a sinkaflı küfür etmeye başladı. Bunun üzerine oğlum, ‚Abi; ablam, yeğenim burada; küfür etme, gel aşağıya konuşalım‚ dedi. Ali Çavuş ise ‚Boşver oğlum‚ şeklinde karşılık verdi' dedi.

Selver Canbay, ayrıca Mehmet Fatih G.'nin elinde yaklaşık 15-20 santimetre uzunluğunda bıçak olduğunu, oğluna doğru bıçakla hamleler yaparak saldırdığını ve oğlunun göğüs ile karın bölgesinden yaralandığını öne sürdü. Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişinin kolunun da bıçakla yaralandığını belirtti. İfadesinde, Kurtuluş’un panikle baltayı eline alıp uzaklaştığını, Mehmet Fatih’in ise elindeki bıçakla peşinden koştuğunu anlattı.

