Kandıra'da Trafik Kazası: 2 Araç Çarpıştı, 2 Sürücü Yaralandı

Kandıra'da İzmit Kandıra Yolu'nda iki aracın çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 14:26
Kandıra'da Trafik Kazası: 2 Araç Çarpıştı, 2 Sürücü Yaralandı

Kandıra'da Trafik Kazası: 2 Araç Çarpıştı, 2 Sürücü Yaralandı

Olay ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, İzmit Kandıra Yolu'nda seyir halinde olan sürücü, 34 MSP 902 plakalı panelvan ile sağa dönüş yapmak isterken, arkasında seyir halinde olan 34 DKL 757 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Meydana gelen çarpışmada her iki araç da savrulurken, 2 sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Hasar ve soruşturma

Kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KOCAELİ'NİN KANDIRA İLÇESİNDE 2 ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZADA SÜRÜCÜLER YARALANDI. KAZA ANI GÜVENLİK...

KOCAELİ'NİN KANDIRA İLÇESİNDE 2 ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZADA SÜRÜCÜLER YARALANDI. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

KOCAELİ'NİN KANDIRA İLÇESİNDE 2 ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZADA SÜRÜCÜLER YARALANDI. KAZA ANI GÜVENLİK...

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Kasım'da bin 50 Şüpheli Gözaltına Alındı
2
İnegöl'de Takla Atan Otomobil: Sürücü Burnu Kanamadan Kurtuldu
3
Gaziantep'te Kanseri Yenen 7 Yaşındaki Melih Tuğra İçin Balonlar Göğe Bırakıldı
4
Bitli’in Adilcevaz’da Tavuk Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
5
Sivas’ta Tarihi Saat Kulesi Aslına Uygun Yeniden İnşa Edildi
6
Nizip’e Yeni Gençlik Merkezi: Prof. Dr. Hüseyin Cahit Tanyol Açıldı
7
Bingöl'de Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Elektrik Direğine Çarptı — 2 Yaralı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi