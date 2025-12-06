Kandıra'da Trafik Kazası: 2 Araç Çarpıştı, 2 Sürücü Yaralandı

Olay ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, İzmit Kandıra Yolu'nda seyir halinde olan sürücü, 34 MSP 902 plakalı panelvan ile sağa dönüş yapmak isterken, arkasında seyir halinde olan 34 DKL 757 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Meydana gelen çarpışmada her iki araç da savrulurken, 2 sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Hasar ve soruşturma

Kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

