Kanser Hastalarının Duyguları Yapay Zeka ile Görselleştirildi

Kanserle Mücadelede Yeni Bir Yaklaşım: "Duyguların Yolculuğu" Sergisi

Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği (ONKODAY) ve Kanserle Dans Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen "Duyguların Yolculuğu" sergisi, 20 kanser hastasının duygularını yapay zeka teknolojisiyle görselleştiriyor. Bu özel sergi, hastaların teşhis anından tedavi sürecine ve sonrasına kadarki tüm duygusal yolculuklarını yansıtarak, önemli bir farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Projenin Önemi

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) Başkanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, sergi hakkında yaptığı açıklamada, kanserin uzun ve zorlu bir maraton olduğunu belirtti. Erken teşhis konulduğunda bile hastaların ve yakınlarının aklına gelen ölüm korkusunun, tedavinin önüne geçtiğini ifade etti.

Karadurmuş, "Ne kadar iyi bir ruh sağlığımız olursa, o kadar iyi bir beden sağlığı ve o kadar güçlü bir mücadele, kanserle mücadelede etkin kalmayı sağlıyor" dedi. Sergide, kanser hastalarının düşüncelerinin yapay zeka aracılığıyla görselleştirildiğini belirten Karadurmuş, bu projenin Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını da vurguladı.

Umudu Asla Kaybetmemek Gerekiyor

“Kanser asla yenilmeyecek bir düşman değil. Umutlar her zaman güçlü tutulmalı” diyen Karadurmuş, projenin temel hedefinin zor bir maratonun mutlu ve umutlu başlaması olduğunu vurguladı. Aynı zamanda, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerin hastaları olumsuz etkileyebileceğini, bu nedenle gerçekleri paylaşmanın önemine dikkat çekti.

Bir Başka Perspektif: Sevil Gürkan’ın Deneyimleri

Kanserle Dans Derneği Başkanı Sevil Gürkan, kendi tedavi sürecinden de bahsetti. Kanserle mücadelesinde erken teşhisin önemini vurgulayan Gürkan, tedavi sonrasında iyileleştiğini söyledi. “Kanser bize 'hayır' demeyi öğretiyor. 'Önce ben' demeyi öğretiyor,” diyerek hastalığın kendisine kattığı değerleri anlattı.

Gürkan, “Bencillik anlamında değil, ben ne istiyorsam onu yapıyorum.” diyerek, kişisel keyiflerinin peşinden koşmanın önemine değindi. Sergide yer alan yapay zeka çizimlerinin, 20 farklı kanser hastasının hayata bakış açılarını başarıyla yansıttığını belirtti.

Kanserle mücadele eden hastaların teşhis anından tedavi süreci ve sonrasına kadar hissettiği duyguları, yapay zeka teknolojisi kullanılarak görselleştirildi. Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği (ONKODAY) ve Kanserle Dans Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen "Duyguların Yolculuğu" sergisinde, 20 kanser hastası için yapılan yapay zeka çizimleri yer aldı. TTOD Başkanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kanserle mücadele eden hastaların teşhis anından tedavi süreci ve sonrasına kadar hissettiği duyguları, yapay zeka teknolojisi kullanılarak görselleştirildi. Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği (ONKODAY) ve Kanserle Dans Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen "Duyguların Yolculuğu" sergisinde, 20 kanser hastası için yapılan yapay zeka çizimleri yer aldı. TTOD Başkanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.