Kanseri Yenen Mehmet Dede, Arıcılıkla Hayatına Yeni Bir Soluk Getirdi

79 yaşındaki Mehmet Kansız, akciğer kanserini yendikten sonra başladığı arıcılık işini 35 yıldır sürdürüyor. Erzurum yaylalarında ürettiği bal ile dikkat çeken Kansız, yaşamının ikinci baharını arılarla geçiriyor.

Kanserle Mücadelesi ve Yeni Başlangıç

Trabzon'un Of ilçesi'nde dünyaya gelen Mehmet Kansız'a 1989 yılında konulan akciğer kanseri teşhisi, onun hayatını derinden etkiledi. Kanser tedavisinin ardından doktorunun önerisiyle arıcılık yapmaya başlayan Kansız, bu meslekle hayatına yeni bir yön verdi.

Kansız, hastaneden taburcu olduktan sonra yaşamına dair değişiklikler yapmaya karar verdiğini belirtirken, şöyle konuştu: "Doktorlar son tetkiklere baktıktan sonra kanserden kurtulduğumu söylediler. Sonra kardeşim hafif iş diye bir kovan aldı. Ardından Avrupa'da yaşayan bir arkadaşım da kovan yolladı, ben de kovan aldım. 7 kovan ile Bayburt'un yaylalarında arıcılığa başladım. Bu işi hiç bilmezken, eğitim alarak kendimi geliştirdim."

Arıcılık, Sağlık ve Huzur Kaynağı

Mehmet Kansız, Erzurum'un İspir ilçesinde 2014 yılından bu yana sadece arıcılık yaptığını belirterek, mayıs ayı başı ile ekim ayı sonuna kadar yaylada vakit geçirdiğini aktardı. Sağlığını bu doğal ortamda bulduğunu dile getiren Kansız, "Hastalıklara yakalanmamak için yaylalarda kalınmalı. Havanın temizliği, burada geçirdiğiniz süreyle kanın değişmesine yardımcı oluyor," dedi.

Kansız, arıcılığı ekonomik bir gelir kaynağı olarak görmediğini ifade ederek, "Ölene kadar arıcılık yapacağım. Çocuklarıma şirket kurdum, ama bu iş benim için bir tutku. Ayaklarım bağlanana kadar bu işi bırakmam," şeklinde konuştu.

Erzurum yaylalarında bal üreten 79 yaşındaki Mehmet Kansız, akciğer kanserini yendikten sonra başladığı arıcılığa 35 yıldır emek veriyor. Dağlarda 35 yıldır bal üreten ve son 11 yılını Erzurum yaylalarında geçiren Kansız, hayatının ikinci baharında sağlığı ve huzuru arıcılıkta buldu.

Erzurum yaylalarında bal üreten 79 yaşındaki Mehmet Kansız, akciğer kanserini yendikten sonra başladığı arıcılığa 35 yıldır emek veriyor. Dağlarda 35 yıldır bal üreten ve son 11 yılını Erzurum yaylalarında geçiren Kansız, hayatının ikinci baharında sağlığı ve huzuru arıcılıkta buldu.