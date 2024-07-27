Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kanyon Ulubey Ultra Trail 13 Ülkeden 348 Sporcu ile Gerçekleşti

Ulubey Kanyonu'nda düzenlenen Kanyon Ulubey Ultra Trail, 13 ülkeden 348 sporcunun katılımıyla tarihi bir etkinlik oldu.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 19:38
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 19:52
Kanyon Ulubey Ultra Trail 13 Ülkeden 348 Sporcu ile Gerçekleşti

Kanyon Ulubey Ultra Trail Koşusu İlk Kez Düzenlendi

Uşak'ın Ulubey ilçesinde yer alan dünyanın en büyük kanyonları arasında bulunan Ulubey Kanyonu'nda bu yıl ilk kez Kanyon Ulubey Ultra Trail Koşusu gerçekleştirildi. Etkinliğe 13 ülkeden 348 sporcu katıldı.

Etkinliğin Organizatörleri

Bravo Run öncülüğünde, Ulubey Kaymakamlığı ve Ulubey Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen koşu, farklı parkurlarda gerçekleştirildi. Yarışların mesafeleri 60, 27 ve 10 kilometre olarak belirlendi.

Zorlu Parkur ve Başlangıç Noktası

Yarışlar, Ulubey Kanyonu'ndaki cam teras bölgesinde start alarak, sporcuların zorlu arazide mücadele etmelerine olanak tanıdı.

Ödül Töreni ve Gelecek Planları

Yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde Ulubey Kaymakamı İbrahim Coşkunaslan, etkinliğin gelecek yılında daha fazla katılımcıyla düzenlenmesini arzuladıklarını belirtti. Ayrıca, Ulubey Kanyonu'ndaki etkinlikleri geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu ise ilçenin doğal güzelliklerini vurgulayarak, "Farklı parkurlar var. Tüm sporculara teşekkür ederim, artık uluslararası tanıtım elçisiniz," dedi.

Etkinlik, dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sonlandı.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu...

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu yıl ilki düzenlenen Kanyon Ulubey Ultra Trail Koşusu, 13 ülkeden 348 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcular, 60, 27 ve 10 kilometrelik parkurları tamamlamak için mücadele etti.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu...

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu yıl ilki düzenlenen Kanyon Ulubey Ultra Trail Koşusu, 13 ülkeden 348 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcular, 60, 27 ve 10 kilometrelik parkurları tamamlamak için mücadele etti.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu...

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu yıl ilki düzenlenen Kanyon Ulubey Ultra Trail Koşusu, 13 ülkeden 348 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcular, 60, 27 ve 10 kilometrelik parkurları tamamlamak için mücadele etti.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu...

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu yıl ilki düzenlenen Kanyon Ulubey Ultra Trail Koşusu, 13 ülkeden 348 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcular, 60, 27 ve 10 kilometrelik parkurları tamamlamak için mücadele etti.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu...

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu yıl ilki düzenlenen Kanyon Ulubey Ultra Trail Koşusu, 13 ülkeden 348 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcular, 60, 27 ve 10 kilometrelik parkurları tamamlamak için mücadele etti.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu...

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu yıl ilki düzenlenen Kanyon Ulubey Ultra Trail Koşusu, 13 ülkeden 348 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcular, 60, 27 ve 10 kilometrelik parkurları tamamlamak için mücadele etti.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu...

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu yıl ilki düzenlenen Kanyon Ulubey Ultra Trail Koşusu, 13 ülkeden 348 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcular, 60, 27 ve 10 kilometrelik parkurları tamamlamak için mücadele etti.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu...

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu yıl ilki düzenlenen Kanyon Ulubey Ultra Trail Koşusu, 13 ülkeden 348 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcular, 60, 27 ve 10 kilometrelik parkurları tamamlamak için mücadele etti.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu...

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu yıl ilki düzenlenen Kanyon Ulubey Ultra Trail Koşusu, 13 ülkeden 348 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcular, 60, 27 ve 10 kilometrelik parkurları tamamlamak için mücadele etti.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu...

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu yıl ilki düzenlenen Kanyon Ulubey Ultra Trail Koşusu, 13 ülkeden 348 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcular, 60, 27 ve 10 kilometrelik parkurları tamamlamak için mücadele etti.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu...

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu yıl ilki düzenlenen Kanyon Ulubey Ultra Trail Koşusu, 13 ülkeden 348 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcular, 60, 27 ve 10 kilometrelik parkurları tamamlamak için mücadele etti.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu...

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu yıl ilki düzenlenen Kanyon Ulubey Ultra Trail Koşusu, 13 ülkeden 348 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcular, 60, 27 ve 10 kilometrelik parkurları tamamlamak için mücadele etti.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu...

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu yıl ilki düzenlenen Kanyon Ulubey Ultra Trail Koşusu, 13 ülkeden 348 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcular, 60, 27 ve 10 kilometrelik parkurları tamamlamak için mücadele etti.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu...

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu yıl ilki düzenlenen Kanyon Ulubey Ultra Trail Koşusu, 13 ülkeden 348 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcular, 60, 27 ve 10 kilometrelik parkurları tamamlamak için mücadele etti.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu...

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu yıl ilki düzenlenen Kanyon Ulubey Ultra Trail Koşusu, 13 ülkeden 348 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcular, 60, 27 ve 10 kilometrelik parkurları tamamlamak için mücadele etti.

İLGİLİ HABERLER

Sanayi Bakanlığı en az 35 bin TL maaaş ile kadın erkek lise mezunu personel alım ilanını az önce duyurdu

Diyanet 2024'te 400 yeni vaiz alacak: Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu!

Netflix'te merakla beklenen dizi bu haftanın en çok izlenen yapımı oldu! İşte haftanın en çok izlenen film ve dizileri

BMW R 1300'ye binen motor sahipleri eski motorlarını satışa çıkarıp bunu alıyor! Yok böyle bir motorsiklet!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Çürüyen, pörsüyen üzümlere son! Böyle saklayınca haftalarca taze kalıyor!

Saç derisindeki kepek ve egzamayı yok ediyor! Egzama hastalarının kurtarıcısı oldu!

Kızılay KPSS puanıyla personel alımı başlattı! Yüksek maaşla alım yapılacak!

Parasını ona yatıranlar şaşıp kalacak! Büyük rekor kapıda!

Büyük indirim fırtınası Tarım Kredi Market’te fiyatlar uçuyor!

50.000 TL’de faizler düştü! Ayda 2.000 TL ödeyeceksiniz

OpenAI'nin yeni yapay zeka destekli arama motoru SearchGPT göz kamaştırdı: 'Google'dan bin kat daha iyi'

Netflix'te merakla beklenen dizi bu haftanın en çok izlenen yapımı oldu! İşte haftanın en çok izlenen film ve dizileri

Sanayi Bakanlığı en az 35 bin TL maaaş ile kadın erkek lise mezunu personel alım ilanını az önce duyurdu

BMW R 1300'ye binen motor sahipleri eski motorlarını satışa çıkarıp bunu alıyor! Yok böyle bir motorsiklet!

Diyanet 2024'te 400 yeni vaiz alacak: Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu!

Duyduk duymadık demeyin 219 TL’den 79 TL’ye düştü! 4 Ağustos'a kadar devam edecek.