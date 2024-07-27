Kanyon Ulubey Ultra Trail 13 Ülkeden 348 Sporcu ile Gerçekleşti

Kanyon Ulubey Ultra Trail Koşusu İlk Kez Düzenlendi

Uşak'ın Ulubey ilçesinde yer alan dünyanın en büyük kanyonları arasında bulunan Ulubey Kanyonu'nda bu yıl ilk kez Kanyon Ulubey Ultra Trail Koşusu gerçekleştirildi. Etkinliğe 13 ülkeden 348 sporcu katıldı.

Etkinliğin Organizatörleri

Bravo Run öncülüğünde, Ulubey Kaymakamlığı ve Ulubey Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen koşu, farklı parkurlarda gerçekleştirildi. Yarışların mesafeleri 60, 27 ve 10 kilometre olarak belirlendi.

Zorlu Parkur ve Başlangıç Noktası

Yarışlar, Ulubey Kanyonu'ndaki cam teras bölgesinde start alarak, sporcuların zorlu arazide mücadele etmelerine olanak tanıdı.

Ödül Töreni ve Gelecek Planları

Yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde Ulubey Kaymakamı İbrahim Coşkunaslan, etkinliğin gelecek yılında daha fazla katılımcıyla düzenlenmesini arzuladıklarını belirtti. Ayrıca, Ulubey Kanyonu'ndaki etkinlikleri geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu ise ilçenin doğal güzelliklerini vurgulayarak, "Farklı parkurlar var. Tüm sporculara teşekkür ederim, artık uluslararası tanıtım elçisiniz," dedi.

Etkinlik, dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sonlandı.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu yıl ilki düzenlenen Kanyon Ulubey Ultra Trail Koşusu, 13 ülkeden 348 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcular, 60, 27 ve 10 kilometrelik parkurları tamamlamak için mücadele etti.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu yıl ilki düzenlenen Kanyon Ulubey Ultra Trail Koşusu, 13 ülkeden 348 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcular, 60, 27 ve 10 kilometrelik parkurları tamamlamak için mücadele etti.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu yıl ilki düzenlenen Kanyon Ulubey Ultra Trail Koşusu, 13 ülkeden 348 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcular, 60, 27 ve 10 kilometrelik parkurları tamamlamak için mücadele etti.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu yıl ilki düzenlenen Kanyon Ulubey Ultra Trail Koşusu, 13 ülkeden 348 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcular, 60, 27 ve 10 kilometrelik parkurları tamamlamak için mücadele etti.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu yıl ilki düzenlenen Kanyon Ulubey Ultra Trail Koşusu, 13 ülkeden 348 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcular, 60, 27 ve 10 kilometrelik parkurları tamamlamak için mücadele etti.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu yıl ilki düzenlenen Kanyon Ulubey Ultra Trail Koşusu, 13 ülkeden 348 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcular, 60, 27 ve 10 kilometrelik parkurları tamamlamak için mücadele etti.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu yıl ilki düzenlenen Kanyon Ulubey Ultra Trail Koşusu, 13 ülkeden 348 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcular, 60, 27 ve 10 kilometrelik parkurları tamamlamak için mücadele etti.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu yıl ilki düzenlenen Kanyon Ulubey Ultra Trail Koşusu, 13 ülkeden 348 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcular, 60, 27 ve 10 kilometrelik parkurları tamamlamak için mücadele etti.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu yıl ilki düzenlenen Kanyon Ulubey Ultra Trail Koşusu, 13 ülkeden 348 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcular, 60, 27 ve 10 kilometrelik parkurları tamamlamak için mücadele etti.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu yıl ilki düzenlenen Kanyon Ulubey Ultra Trail Koşusu, 13 ülkeden 348 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcular, 60, 27 ve 10 kilometrelik parkurları tamamlamak için mücadele etti.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu yıl ilki düzenlenen Kanyon Ulubey Ultra Trail Koşusu, 13 ülkeden 348 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcular, 60, 27 ve 10 kilometrelik parkurları tamamlamak için mücadele etti.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu yıl ilki düzenlenen Kanyon Ulubey Ultra Trail Koşusu, 13 ülkeden 348 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcular, 60, 27 ve 10 kilometrelik parkurları tamamlamak için mücadele etti.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu yıl ilki düzenlenen Kanyon Ulubey Ultra Trail Koşusu, 13 ülkeden 348 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcular, 60, 27 ve 10 kilometrelik parkurları tamamlamak için mücadele etti.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu yıl ilki düzenlenen Kanyon Ulubey Ultra Trail Koşusu, 13 ülkeden 348 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcular, 60, 27 ve 10 kilometrelik parkurları tamamlamak için mücadele etti.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'nda bu yıl ilki düzenlenen Kanyon Ulubey Ultra Trail Koşusu, 13 ülkeden 348 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcular, 60, 27 ve 10 kilometrelik parkurları tamamlamak için mücadele etti.