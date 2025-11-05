Kapadokya'da 'Kunduz Süper Ay' Peribacalarını Kartpostala Çevirdi

Kapadokya’da 2025'in en parlak 'Kunduz Süper Ay'ı, peribacaları ile kartpostallık görüntüler oluşturdu; turistler hayran kaldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 22:11
2025'in en parlak süper ayı turistik bölgeyi büyüledi

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Mirası Listesi’ndeki Kapadokya, bu gece gökyüzünde parlayan dolunayla görsel şölene sahne oldu.

"Kunduz Süper Ay" olarak adlandırılan ve 2025 yılının en büyük ve en parlak süper ayı kayıtlara geçen dolunay, Ay’ın Dünya’ya en yakın konumunda oluştu. Peribacalarıyla birleşen manzara, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Kapadokya’da bu özel gök olayını izlemeye gelenler geceyi unutulmaz buldu.

Kapadokya’ya tatil için Afrika’dan geldiğini söyleyen Sophia Kims, "Kapadokya çok güzel bir yer ve manzaraları büyüleyici. Bu gece dolunay da muhteşem görünüyor. Kapadokya ve dolunay bir arada harika bir görüntü oluşturdu" dedi.

ABD’li turistler Mohammmad Al Masri ve Trena Barnard ise, "ABD’den kısa bir tatil için Kapadokya’ya geldik. Harika bir yer ve tatilimize bugün başladık. Burada çok güzel manzaralar var. Ayrıca bu gece Ay Dünya’ya çok yakın olduğu için dolunay olağanüstü görünüyor. Harika vakit geçiriyoruz. Burası on üzerinden onluk bir yer. Herkese Kapadokya’yı görmelerini tavsiye ederiz" diye konuştu.

