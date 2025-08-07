Kapadokya'da Renkli Figürlü Sıcak Hava Balonları Gösterisi

Kapadokya'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yılki 8'inci ayağı ile Nevşehir'de heyecan verici bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Festival kapsamında gerçekleştirilen figürlü sıcak hava balonları gösteri uçuşu, ziyaretçilere görsel bir şölen sunarak unutulmaz anlar yaşattı.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte, Göreme beldesindeki festival alanında figürlü sıcak hava balonları uçuş için hazır hale getirildi. Katılımcılar, hem yurt içinden hem de 27 ülkeden gelen balonlarla heyecan dolu anlar yaşama fırsatı buldu. Aralarında "papağan", "inek", "otomobil", "kurbağa", "roket", "kalp" ve "kurt" gibi figürlerin de bulunduğu toplam 40 figürlü balon, vadiler üzerinde yaklaşık 30 dakika boyunca havada süzüldü.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, etkinlikte yaptığı açıklamada, Kapadokya'nın doğal ve kültürel zenginlikleri ile önemli bir turizm merkezi olduğuna dikkat çekti. "Kapadokya, balon uçuşlarıyla dünyanın en önemli merkezlerinden biri durumunda. Geçen yıl 770 bin kişi balon turuna katılırken, bu yıl yapılan değerlendirmelere göre yolcu sayısında %11'lik bir artış söz konusu," dedi.

Festivalin, her yıl daha da büyüyerek geliştiğine vurgu yapan Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Halis Aydoğan, bölge semalarının figürlü balonlarla renklendiğini belirtti. Sıcak hava balonlarını izleyen katılımcılardan Orkun İnce, festivalin bölgenin tanıtımı açısından büyük fayda sağladığını ifade etti.

Kapadokya Kültür Yolu Festivali'nin figürlü balon gösteri uçuşları, 10 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki 8'inci ayağı olan Nevşehir'de etkinlikler kapsamında figürlü sıcak hava balonları gösteri uçuşu yaptı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı alanda yerli ve yabancı turistler, etkinliğe katılan balonların görsel şölenini izledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki 8'inci ayağı olan Nevşehir'de etkinlikler kapsamında figürlü sıcak hava balonları gösteri uçuşu yaptı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı alanda yerli ve yabancı turistler, etkinliğe katılan balonların görsel şölenini izledi.