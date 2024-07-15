Kapadokya'da sıcak hava balonlarından Türk bayraklı gösteri

Nevşehir'in büyüleyici peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla dolu vadileri üzerinde, sıcak hava balonları yaklaşık bir saat süresince muhteşem bir uçuş gerçekleştirdi. Türk bayrakları ve çeşitli posterlerle süslenmiş balonlar, gökyüzünde adeta birer anı simgesi gibi parladı.

Uçuşun Hazırlıkları

Göreme beldesi ve Çavuşin köyü çevresindeki kalkış alanında, hazırlanan balonların sepetlerine görevliler tarafından Türk bayrakları ve çeşitli posterler asıldı. Bu özel etkinlik, bölgeye renk katarken, katılımcıların da büyük ilgisini çekti.

Bölgedeki bir firma tarafından özel olarak tasarlanan kalp figürlü sıcak hava balonunun sepetinde ise, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in fotoğrafı ve "Unutmadık, Unutturmayacağız" yazılı pankart dikkat çekti. Bu tasarım, uçuşun anlamını derinleştirirken, katılımcılara duygusal bir deneyim sundu.

