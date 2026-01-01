Kapadokya'da Yılbaşı Akını: 35 Bin Turistle Doldu

UNESCO mirası bölge yeni yılda doldu taşdı

UNESCO Dünya Doğal ve Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ve her yıl milyonlarca turist ağırlayan Kapadokya, bu yılbaşında da ziyaretçi akınına uğradı.

Yeni yıla Kapadokya’da girmek isteyen yaklaşık 35 bin yerli ve yabancı turist, aylar öncesinden erken rezervasyon yaptırarak yer bulabildi. Kapadokya bölgesindeki konaklama tesislerinde bulunan 35 bine yakın yatak kapasitesinin ise tamamı doldu.

Turistler gün boyu bölgeyi gezip, akşam saatlerinde eğlence merkezlerine yönelirken, düzenlenen havai fişek gösterileri dron ile görüntülendi ve izleyenleri mest etti. Dakikalarca süren gösteriler, seyir tepelerinde yoğunluğa neden oldu.

Tedbirler artırıldı

Kapadokya bölgesinde yılbaşı nedeniyle tedbirler artırıldı. Nevşehir Valisi Ali Fidan alınan tedbirleri yerinde inceledi. Polis uygulama noktasına gelen Vali Fidan, önce görevli polislerin daha sonra da yoldan geçen vatandaşların yeni yılını kutladı. Vali Fidan burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bizler Nevşehir’de hem vatandaşlarımızın hem de yerli yabancı misafirlerimizin yeni yıla huzur içinde güven ortamında girmeleri için her türlü tedbiri aldık. Bu vesileyle başta trafik ve güvenlik olmak üzere her türlü çalışmaları planladık. Şu ana kadar da ilimizde herhangi bir olumsuzluk yaşamadık. Bölgemizde doluluk oranı yüzde yüzü buldu. Bütün vatandaşlarımızın bütün misafirlerimizin yeni yılını tebrik ediyorum. Yeni yılın tüm vatandaşlarımıza sağlık huzur mutluluklar getirmesini diliyorum"

UNESCO DÜNYA DOĞAL VE KÜLTÜR MİRASI LİSTESİ'NDE YER ALAN VE HER YIL MİLYONLARCA TURİST AĞIRLAYAN KAPADOKYA, BU YILBAŞINDA DA DOLDU. BÖLGEYE AKIN EDEN YERLİ VE YABANCI TURİSTLER, YENİ YILA SAATLER KALA EĞLENCE MERKEZLERİNE AKIN ETTİ