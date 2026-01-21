Bozüyük'te Taksiciler ve Taksi Dolmuşçuları Derneği Ofisi Açıldı

Bozüyük'te Taksiciler ve Taksi Dolmuşçuları Derneği ofisi, Yeraltı Çarşısı'nda düzenlenen törenle hizmete açıldı; protokol ve dernek üyeleri katıldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 15:46
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 15:46
Bozüyük'te Taksiciler ve Taksi Dolmuşçuları Derneği Ofisi Açıldı

Bozüyük'te Taksiciler ve Taksi Dolmuşçuları Derneği Ofisi Açıldı

Yeraltı Çarşısı'ndaki yeni ofis törenle hizmete girdi

Bozüyük Taksiciler ve Taksi Dolmuşçuları Derneği ofisi, Cumhuriyet Meydanı altındaki Yeraltı Çarşısı'nda düzenlenen törenle resmi olarak hizmete başladı.

Törene; İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kazıcı, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halit Gülcan, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Veli Çelik, Bozüyük Taksiciler ve Taksi Dolmuşçuları Derneği Başkanı Mutlu Kahraman, protokol üyeleri, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

Dernek ofisi, taksicilerin ve taksi dolmuşçularının birlik ve dayanışmasına ev sahipliği yapacak. Açılışta kurdele kesilerek 'hayırlı ve uğurlu olması' temennileriyle hizmete girdi.

BOZÜYÜK’TE TAKSİCİLER VE TAKSİ DOLMUŞÇULARI DERNEĞİ OFİSİ HİZMETE GİRDİ

BOZÜYÜK’TE TAKSİCİLER VE TAKSİ DOLMUŞÇULARI DERNEĞİ OFİSİ HİZMETE GİRDİ

BOZÜYÜK’TE TAKSİCİLER VE TAKSİ DOLMUŞÇULARI DERNEĞİ OFİSİ HİZMETE GİRDİ

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nemrut Dağı'nda Hasta Kurtarma Operasyonu: 40 Yaşındaki Cihan Kan Hastaneye Kaldırıldı
2
Mahmut Şahin'den 'Tek Ruhsat' Önerisi: Müteahhit Mağduriyetlerine Son
3
Ümraniye'de Yarıyıl Tatili: Spor, Kültür ve Bilim Etkinlikleri
4
Kars'ta Mehmetçik Paletli Kar Aracıyla Mahsur Kalan Yaşlı Hastaya Ulaştı
5
İzmir'de Rahim Ağzı Kanseri İçin Pedal Çevrildi
6
Marmaris'te Fırtına Etkisini Sürdürüyor — Meteoroloji Uyardı
7
Şehit Polis Memuru Fatih Oral Konya’da Toprağa Verildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları