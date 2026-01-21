Bozüyük'te Taksiciler ve Taksi Dolmuşçuları Derneği Ofisi Açıldı

Yeraltı Çarşısı'ndaki yeni ofis törenle hizmete girdi

Bozüyük Taksiciler ve Taksi Dolmuşçuları Derneği ofisi, Cumhuriyet Meydanı altındaki Yeraltı Çarşısı'nda düzenlenen törenle resmi olarak hizmete başladı.

Törene; İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kazıcı, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halit Gülcan, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Veli Çelik, Bozüyük Taksiciler ve Taksi Dolmuşçuları Derneği Başkanı Mutlu Kahraman, protokol üyeleri, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

Dernek ofisi, taksicilerin ve taksi dolmuşçularının birlik ve dayanışmasına ev sahipliği yapacak. Açılışta kurdele kesilerek 'hayırlı ve uğurlu olması' temennileriyle hizmete girdi.

