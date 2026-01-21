Mahmut Şahin'den 'Tek Ruhsat' Önerisi: Müteahhit Mağduriyetlerine Son

Mahmut Şahin, belediyelere çağrı yaparak mesken ruhsatı tamamlanmadan yeni inşaat ruhsatı verilmemesini önerdi, yarım kalan projelerin mağduriyete yol açtığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 16:18
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 16:21
Belediyelere çağrı: Mesken ruhsatı tamamlanmadan yeni ruhsat verilmesin

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, müteahhit kaynaklı mağduriyetlerin giderilmesi için dikkat çeken bir öneri sundu. Şahin, yarım kalan inşaatların tamamlanmadan aynı müteahhitlere yeni ruhsat verilmemesi gerektiğini savundu.

Ülkede ve şehirlerde binlerce yarım kalan inşaat bulunduğunu belirten Şahin, bu durumun insanların hayatını, birikimlerini ve aile düzenlerini olumsuz etkilediğini söyledi. Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşadığımız ülkeler ve şehirlerde yarım kalmış on binlerce inşaat söz konusu. Terk edilip gidiliyor ve yarım kalıyor. Burada insanların hayatları, hayalleri, birikimleri gidiyor. İnsanlar hastalanıyor, aileleri dağılıyor. Bir sıkıntı var. Bu sıkıntının temeline inip bitirmek gibi bir kaygıyı hiç yaşamıyoruz, düşünmüyoruz. Bu şekilde yarım kalmış inşaatların birçoğu diyelim ki A firması tarafından yapılmadı, bitirilmedi ama bakıyorsunuz yine bu A firması karşı tarafta başka bir inşaata başlamış. Bu inşaat izni ruhsatını kim veriyor, niye veriliyor? Senin yarım kalmış bir inşaatın var, onu bir bitir, buradaki insanları mağdur etme. ’Sen bu yarım kalan inşaatını bitirmeden ben sana bu ruhsatı vermem, bu inşaata başlayamazsın’ denilse bu sorun bitecek. Nedense yarım kalan inşaatların müteahhitleri başka bir yerde başka bir inşaatı yapmaya devam ediyorlar"

Şahin, çözümün basit olduğunu vurgulayarak belediyelere net bir görev düştüğünü söyledi ve ekledi:

"Bu yarım kalmış inşaatlar şehrin asayişiyle bile söz konusu. Bu sorunu çözmek çok basit. ’İnşaatı bitirmeden başka inşaat ruhsatı izni vermiyorum’ demek çok basit. Mesken ruhsatı olmayan inşaatlar diyoruz. Bu durumun sebebi belediyelerdir. Belediyeler burada bir çekidüzen verip, ’kanuna uygun şekilde mesken ruhsatını tamamlamadan yeni ruhsat iznini vermiyorum’ dese sorun çözülecek. Belki de yüz binlerce insan bu şekilde mağdur oldu, hayalleri ve paraları gitti. Bu duruma artık bir son verelim"

Şahin'in önerisi, belediyelerin ruhsat verme süreçlerinde daha sıkı denetim ve kısıtlamalar uygulaması yönünde bir çağrı niteliği taşıyor. Amaç, yarım kalan projeler yüzünden yaşanan geniş çaplı tüketici mağduriyetlerini önlemek olarak özetlenebilir.

