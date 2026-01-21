Nemrut Dağı'nda Hasta Kurtarma Operasyonu: 40 Yaşındaki Cihan Kan Hastaneye Kaldırıldı

Nemrut Dağı eteklerinde böbrek ağrısı yaşayan 40 yaşındaki Cihan Kan, UMKE, AFAD ve sağlık ekiplerinin paletli araçla müdahalesiyle Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 16:18
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 16:37
Nemrut Dağı'nda Hasta Kurtarma Operasyonu: 40 Yaşındaki Cihan Kan Hastaneye Kaldırıldı

Nemrut Dağı eteklerinde hasta kurtarma operasyonu

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Nemrut Dağı eteklerinde karlı dağlık alanda mahsur kalan 40 yaşındaki Cihan Kan, böbrek ağrısı şikayetiyle fenalaştı.

Müdahale ve kurtarma süreci

Durum üzerine vatandaşın çağrısı ile 112 Acil Çağrı Merkezine bildirim yapıldı ve bölgeye UMKE, AFAD ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yolların karla kaplı olması nedeniyle ekipler, ulaşım için paletli arama kurtarma aracı kullandı.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası Cihan Kan, yoğun çabalarla bölgeden alınarak Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNE BAĞLI NEMRUT DAĞI ETEKLERİNDE HASTALANAN BİR VATANDAŞ, DÜZENLENEN...

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNE BAĞLI NEMRUT DAĞI ETEKLERİNDE HASTALANAN BİR VATANDAŞ, DÜZENLENEN OPERASYONLA KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNE BAĞLI NEMRUT DAĞI ETEKLERİNDE HASTALANAN BİR VATANDAŞ, DÜZENLENEN...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nemrut Dağı'nda Hasta Kurtarma Operasyonu: 40 Yaşındaki Cihan Kan Hastaneye Kaldırıldı
2
Mahmut Şahin'den 'Tek Ruhsat' Önerisi: Müteahhit Mağduriyetlerine Son
3
Ümraniye'de Yarıyıl Tatili: Spor, Kültür ve Bilim Etkinlikleri
4
Kars'ta Mehmetçik Paletli Kar Aracıyla Mahsur Kalan Yaşlı Hastaya Ulaştı
5
Ali Yerlikaya, Güngören'de Öldürülen Atlas Çağlayan'ın Ailesine Taziye Ziyaretinde
6
İzmir'de Rahim Ağzı Kanseri İçin Pedal Çevrildi
7
Marmaris'te Fırtına Etkisini Sürdürüyor — Meteoroloji Uyardı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları