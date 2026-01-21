Nemrut Dağı'nda Hasta Kurtarma Operasyonu: 40 Yaşındaki Cihan Kan Hastaneye Kaldırıldı

Nemrut Dağı eteklerinde hasta kurtarma operasyonu

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Nemrut Dağı eteklerinde karlı dağlık alanda mahsur kalan 40 yaşındaki Cihan Kan, böbrek ağrısı şikayetiyle fenalaştı.

Müdahale ve kurtarma süreci

Durum üzerine vatandaşın çağrısı ile 112 Acil Çağrı Merkezine bildirim yapıldı ve bölgeye UMKE, AFAD ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yolların karla kaplı olması nedeniyle ekipler, ulaşım için paletli arama kurtarma aracı kullandı.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası Cihan Kan, yoğun çabalarla bölgeden alınarak Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNE BAĞLI NEMRUT DAĞI ETEKLERİNDE HASTALANAN BİR VATANDAŞ, DÜZENLENEN OPERASYONLA KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.