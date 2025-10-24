Kapadokya Havalimanı'nda 61 kilo 121 gram kaçak altın ele geçirildi

Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda kıyma ve hamur yoğurma makinelerinin içine gizlenmiş 61 kilo 121 gram kaçak altın bulundu; 5'i Özbekistan uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 15:36
Operasyon detayları ve gözaltılar

Nevşehir'deki Kapadokya Havalimanı'nda, kıyma ve hamur yoğurma makinelerinin içine gizlenmiş halde 61 kilo 121 gram kaçak altın ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir ve Gülşehir Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla yürüttükleri analiz çalışmaları kapsamında kente gelecek 5 Özbekistan uyrukluyu takibe aldı.

Ülkelerinden uçakla İstanbul aktarmalı olarak Nevşehir'e gelen şüphelilerin valizlerinde yapılan aramada; kıyma ve hamur yoğurma makinelerinin parçalarına eritilerek parça gibi gizlenmiş altınlar bulundu.

Gözaltılar ve adli süreç

Operasyonda, 3'ü kadın 5 Özbekistan uyruklu şüpheli ile onları almak için havalimanına gelen bir zanlı olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

