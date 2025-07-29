Kapadokya, Michelin Rehberi 2026'ya Dahil Edildi

Kapadokya, Michelin Rehberi 2026 Seçkisine Katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya'nın "Michelin Rehberi 2026" seçkisine dahil olduğunu açıkladı. Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, "Orta Anadolu'nun binlerce yıllık lezzet mirasını bugüne taşıyan Kapadokya, İstanbul, İzmir ve Muğla'nın ardından Michelin Rehberi 2026 seçkisine dahil edildi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Gastronomi Turizmi Alanda Yükselişi

Bakan Ersoy, bu gelişmenin ülkemizin gastronomi turizminde ulaştığı yüksek seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguladı. Ersoy, sürece katkı sunan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Kapadokya'nın korunması ve geleceğe taşınmasında önemli rol oynayan Kapadokya Alan Başkanlığı başta olmak üzere herkes iletmek istediği teşekkürlerini sıraladı.

Kapadokya'nın Zengin Mutfak Kültürü

Kapadokya, Hititlerden Roma İmparatorluğu'na, Selçuklulardan Osmanlılara uzanan tarihi zenginlikleri ve eşsiz doğasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, bölgenin mutfağı da uluslararası arenada önemli bir yere sahip. Michelin Rehberi, Kapadokya'daki restoranları, tandır yemeklerinden güveçlere, fermente lezzetlerden yöresel mezelere kadar geniş bir eşksel aralıkta değerlendiriyor.

Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü'nin Değerlendirmesi

Mikhelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, Kapadokya'nın seçkiye dahil edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölgenin gastronomik çeşitliliğinin müfettişler üzerinde derin bir etki bıraktığını ifade etti. Poullennec, "Kapadokya'nın mutfak geleneği, yerel ürünler ve tarımı ustalıkla harmanlayarak güçlü bir bağ oluşturmakta. Bu bölgeyi tercih etmek için bir sebep daha sunmak istiyoruz: Kapadokya'nın eşsiz gastronomi dünyasını deneyimlemek," değerlendirmesinde bulundu.

İlk Seçki Töreni Aralık Ayında

Kapadokya'daki ilk Michelin Rehberi restoran seçkisi, İstanbul, İzmir ve Muğla'daki seçkilerle birlikte 4 Aralık 2025'te İstanbul'daki Four Seasons Hotel Bosphorus'ta düzenlenecek bir törenle açıklanacak. Tüm seçkiye Michelin Rehberi'nin internet sitesi ve mobil uygulamalarından erişim sağlanabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kapadokya'nın "Michelin Rehberi 2026" seçkisine dahil edildiği bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kapadokya'nın "Michelin Rehberi 2026" seçkisine dahil edildiği bildirildi.