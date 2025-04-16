DOLAR
38,13 -0,02%
EURO
43,61 -1,32%
ALTIN
4.056,92 -2,64%
BITCOIN
3.227.484,26 -0,94%

Kapıkule'de 46 Kilo Uyuşturucu Operasyonu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda 46 kilo 920 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 11:56
Kapıkule'de 46 Kilo Uyuşturucu Operasyonu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Uyuşturucu Operasyonu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen iki ayrı operasyon sonucunda 46 kilo 920 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gümrük muhafaza ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tırı, risk analizleri kapsamında x-ray taraması için yönlendirdi.

İlk Operasyon Detayları

İlk operasyonda, tarama alanına yönlenmeyip gümrük sahasında farklı bir noktaya giden tır, şüpheli bir sürücüyle teması nedeniyle incelendi. Yapılan aramada, <%strong%>tırın dorsesinde 20 şeffaf vakumlu paket içinde gizlenmiş 21 kilo 620 gram uyuşturucu bulundu.

İkinci Operasyon ve Ele Geçirilen Uyuşturucu

İkinci operasyonda, yine x-ray taramasına sevk edilen başka bir tırda, yoğunluk tespit edilen alanlar incelendi. Bu tırda 25 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlılar Tutuklandı

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 46 kilo 920 gram uyuşturucu ele...

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 46 kilo 920 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 46 kilo 920 gram uyuşturucu ele...

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 46 kilo 920 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Düzce'de 65 Yaş Üstüne Su Faturasında Yüzde 20 İndirim Müjdesi

21 Mart Nevruz Bayramı Resmi Tatil Oluyor!

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti'den AYM Hükmüne Tepki: 'Korsan Eylem'
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sırrı Süreyya Önder'e Hastane Ziyareti
3
Kütahya'da Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
4
Marmara Denizi'nde Müsilaj Durumu Yerinde İncelendi
5
TİKA ve EGM, Kosovalı Polislere VIP Koruma Eğitimi Verdi
6
Adana'da Kaybolan 7 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
7
Ankara Batı Adliyesi'nde Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

Elazığ'da Alışveriş Merkezi Otoparkında Engerek Yılanı Panik Yarattı

21 Mart Nevruz Bayramı Resmi Tatil Oluyor!

Düzce'de 65 Yaş Üstüne Su Faturasında Yüzde 20 İndirim Müjdesi

MGM'den Yaz Mevsimi için Şok Uyarı: Zorlu Günler Kapıda!

15 Nisan Kar Yağışı: Hangi İllerde Etkili Olacak?

PTTCell'den Nisan Ayı İndirimleri: Faturalar Yüzde 50 Düşecek!