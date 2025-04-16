Kapıkule'de 46 Kilo Uyuşturucu Operasyonu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Uyuşturucu Operasyonu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen iki ayrı operasyon sonucunda 46 kilo 920 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gümrük muhafaza ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tırı, risk analizleri kapsamında x-ray taraması için yönlendirdi.

İlk Operasyon Detayları

İlk operasyonda, tarama alanına yönlenmeyip gümrük sahasında farklı bir noktaya giden tır, şüpheli bir sürücüyle teması nedeniyle incelendi. Yapılan aramada, <%strong%>tırın dorsesinde 20 şeffaf vakumlu paket içinde gizlenmiş 21 kilo 620 gram uyuşturucu bulundu.

İkinci Operasyon ve Ele Geçirilen Uyuşturucu

İkinci operasyonda, yine x-ray taramasına sevk edilen başka bir tırda, yoğunluk tespit edilen alanlar incelendi. Bu tırda 25 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlılar Tutuklandı

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 46 kilo 920 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 46 kilo 920 gram uyuşturucu ele geçirildi.