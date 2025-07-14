Kapıkule'de Günlük Yolcu Girişi Rekoru: 62 Bin 263

Kapıkule'de Yeni Bir Rekor Kırıldı

Edirne Valisi Yunus Sezer, 13 Temmuz'da Kapıkule Sınır Kapısı'nda tek günde 62 bin 263 yolcu ve 14 bin 730 araç girişiyle tüm zamanların rekorunun kırıldığını açıkladı. Bu başarı, geçen yılın en yoğun döneminin 14 Temmuz'da yaşandığını hatırlatarak, bu yıl bir gün daha önce gerçekleşti.

Gurbetçi Sezonunun Yoğunluğu Devam Ediyor

Sezer, 22 Haziran'da başlayan ve "gurbetçi sezonu" olarak adlandırılan dönemin bu yıl bir hafta gecikmeli sürdüğüne değindi. 162 bin 50 araç girişi ile birlikte günlük ortalama 7 bin 366 araç girişi kaydedilirken, toplamda 632 bin 744 yolcu giriş yaptı.

Güvenliği Öncelik Ediniyoruz

Vali Sezer, gurbetçi vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde memleketlerine ulaşmaları için tüm güvenlik önlemlerinin alındığını vurguladı. 24 saat esasına göre çalışan emniyet ve gümrük birimlerinin, yoğunluk anlarında ilave personel takviyesi ile vatandaşların en hızlı şekilde giriş yapmasını sağladığını belirtti. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı ifade edildi.

Dönüş İçin Hazırlıklar Sürüyor

Gurbetçilerin dönüşleri için hazırlıkların devam ettiğini aktaran Sezer, İpsala Sınır Kapısı'nda yaptırılan ilave mobil peronların tamamlandığını ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da yeni peronlar ekleyeceklerini söyledi. Planlanan mobil peron yapımının sürdüğü ifade edildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer (ortada), dün Edirne'deki sınır kapılarında 62 bin 263 yolcu ve 14 bin 730 araç girişiyle tek günde tüm zamanların rekorunun kırıldığını belirtti.