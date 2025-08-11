DOLAR
Kapıkule'de Tırda 692 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, 10 Şüpheli Tutuklandı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda gizlenmiş 692 kilogram esrar bulundu, 10 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 10:17
Kapıkule'de Tırda 692 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, 10 Şüpheli Tutuklandı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Büyük Kaçakçılık Operasyonu

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda boya kutularına gizlenmiş 692 kilogram esrar ele geçirildi. Olayda, gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Gözaltı ve Operasyonlar

Yurda giriş yapmak üzere Kapıkule'ye yönelen tır, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan analizler sonucunda riskli olarak değerlendirildi.

Tır, hemen ardından X-ray taramasına tabi tutuldu. Taramada yoğunluk tespit edilmesi üzerine dedektör köpeklerin de katılımıyla gerçekleştirilen detaylı aramada, boya kutularına gizlenmiş 692 kilogram esrar ortaya çıkarıldı.

Kocaeli'deki Operasyon

Ele geçirilen uyuşturucunun ardından, tırın fiziki takibe alınmasının ardından bırakıldığı bölgede, Kocaeli'de bir iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 7 silah, 18 cep telefonu, çelik yelek, bir miktar ilaç, para ve altın ele geçirildi.

Operasyonlar sırasında gözaltına alınan 10 zanlı, gümrük işlemlerinin akabinde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda boya kutularına gizlenmiş 692 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda boya kutularına gizlenmiş 692 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

