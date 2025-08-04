Kapıkule'de Uyuşturucu Operasyonu: 179 Kilo 678 Gram Ele Geçirildi

Kapıkule'de Uyuşturucu Trafigi Çökertildi

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Kapıkule'de gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla 3 tırda 179 kilo 678 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda toplam 146 kilo 650 gram esrar ve 33 kilo 28 gram kokain bulundu.

Şüpheliler Gözaltında

Yapılan risk analizi sonrası, yurda giriş yapan 3 tır, X-ray taramasına tabi tutuldu. Taramalarda çıkan şüpheli yoğunluk sonrası, narkotik dedektör köpekleri Uzay ve Bodri yardımıyla detaylı bir arama gerçekleştirildi.

Operasyon sonucu 8 şüpheli gözaltına alındı ve işlemlerin devam ettiği bildirildi. Bu dikkat çekici gelişme, ülkenin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kapıkule'de 3 tırda 179 kilo 678 gram uyuşturucu ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kapıkule'de 3 tırda 179 kilo 678 gram uyuşturucu ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.