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Kapıkule Sınır Kapısı'nda Yoğun Gün: 26 Bin Gurbetçi Yurda Giriş Yaptı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 16 saatte 6 bin 192 araçla yaklaşık 26 bin gurbetçi Türkiye'ye giriş yaptı.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 20:49
Kapıkule Sınır Kapısı'nda Yoğun Gün: 26 Bin Gurbetçi Yurda Giriş Yaptı

Kapıkule'de Sezonun En Hareketli Günü Yaşandı

Kapıkule Sınır Kapısı, bugün sezonun en yoğun günlerinden birini yaşadı. 16 saatte 6 bin 192 araçla yaklaşık 26 bin gurbetçi, yurda giriş yaptı. Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin babalarından izinsiz yola çıkmasıyla birlikte sınır kapılarında yoğunluk oluştu.

Özellikle Türklerin yoğun olarak yaşadığı Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde dün okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte, sınır kapılarındaki trafik hızla arttı. Kapıkule Sınır Kapısı, bu yoğunluğa hızlıca yanıt vererek işlemleri hızlandırdı.

Kapıkule'de, 12 peronda 24 polis ve 24 gümrük personeli 24 saat esasına göre görev yapıyor. Hem polis hem de gümrük çalışanları, beklemelerin artmaması için sahada yoğun bir şekilde çalışıyor.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve gümrük yetkilileri de sahada yer alarak gurbetçilerin işlemlerinin hızlı bir şekilde tamamlanmasına destek oluyor. Gurbetçiler, yoğunluğa rağmen beklemeden giriş işlemlerinin tamamlandığını ifade etti.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan bugün 16 saatte 6 bin 192 araçla yaklaşık 26 bin gurbetçi yurda giriş...

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan bugün 16 saatte 6 bin 192 araçla yaklaşık 26 bin gurbetçi yurda giriş yaptı. Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin yurda gelişleri sürüyor. Yıllık izinlerini baba ocağında geçirmek üzere yola çıkan gurbetçiler sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan bugün 16 saatte 6 bin 192 araçla yaklaşık 26 bin gurbetçi yurda giriş...

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan bugün 16 saatte 6 bin 192 araçla yaklaşık 26 bin gurbetçi yurda giriş yaptı. Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin yurda gelişleri sürüyor. Yıllık izinlerini baba ocağında geçirmek üzere yola çıkan gurbetçiler sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.

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