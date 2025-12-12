DOLAR
Kaplancıklı'dan Afyon'da üniversiteler arası iş birliği adımı

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Afyon Kocatepe ve Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörleriyle yükseköğretimde iş birliğini güçlendirmek üzere görüşme yaptı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 10:43
Yükseköğretimde ortak projeler ve dayanışma vurgusu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Afyonkarahisar'daki üniversitelerle yükseköğretim alanında iş birliği konularını görüşmek üzere bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ve Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Aslan ile gerçekleştirdiği görüşmelerde yükseköğretime ilişkin güncel gelişmeler ele alındı.

Toplantıda, mevcut iş birliği alanlarının güçlendirilmesi ve yeni ortak projelerin değerlendirilmesi üzerinde karşılıklı fikir alışverişi yapıldı; eğitim, araştırma ve ortak etkinliklerin yol haritası konuşuldu.

Görüşmelerin verimli geçtiğini belirten Prof. Dr. Kaplancıklı, Prof. Dr. Mehmet Karakaş ve Prof. Dr. Adem Aslan'a teşekkür ederek üniversiteler arası dayanışmanın önemini vurguladı.

