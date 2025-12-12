Kaplancıklı'dan Afyon'da üniversiteler arası iş birliği adımı
Yükseköğretimde ortak projeler ve dayanışma vurgusu
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Afyonkarahisar'daki üniversitelerle yükseköğretim alanında iş birliği konularını görüşmek üzere bir araya geldi.
Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ve Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Aslan ile gerçekleştirdiği görüşmelerde yükseköğretime ilişkin güncel gelişmeler ele alındı.
Toplantıda, mevcut iş birliği alanlarının güçlendirilmesi ve yeni ortak projelerin değerlendirilmesi üzerinde karşılıklı fikir alışverişi yapıldı; eğitim, araştırma ve ortak etkinliklerin yol haritası konuşuldu.
Görüşmelerin verimli geçtiğini belirten Prof. Dr. Kaplancıklı, Prof. Dr. Mehmet Karakaş ve Prof. Dr. Adem Aslan'a teşekkür ederek üniversiteler arası dayanışmanın önemini vurguladı.
