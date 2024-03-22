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Kar fena bastırdı: Erzurum’da 147 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Ülkede bazı bölgelerde, yoğun kar yağışı günlük hayat akışını zorlaştırmaya devam ediyor. Yoğun yağış ve tipinin etkisiyle, Erzurum’da 147 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Yayın Tarihi: 22.03.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 13:42
Kar fena bastırdı: Erzurum’da 147 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Erzurum’da iki gündür devam eden karlar karışık yağmur, gece saatlerinde yoğun kar yağışına dönüştü. Yoğun bir şekilde yağan kar, pek çok mahallenin ulaşım yolunu kapattı. Erzurum’da kar kalınlığının merkezde 5 cm.’e ulaştığı bildirildi. Yüksek yerlerde ise kalınlık 30 cm.’ye ulaşırken, Palandöken’deki kar kalınlığı ise 141 cm. olarak ölçüldü.

147 mahalleye ulaşılamıyor

Etkili olan kar yağışı nedeniyle 147 mahallenin yollarının kapandığı duyuruldu. Ekipler, karı temizleyerek yolu açmak için çalışmalar başladı.

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