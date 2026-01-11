Kar ve Buzda Yürüme Kuralları: Prof. Dr. Fatih Karaaslan'dan Öneriler

Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Karaaslan, karlı ve buzlu zeminde dikkat edilmesi gereken taktikleri paylaştı. Karaaslan, hem günlük yaşamda güvenlik önlemlerine hem de kayak sporuna hazırlık süreçlerine ilişkin uyarılarda bulundu.

Karlı ve buzlu zeminde yürüme taktikleri

Prof. Dr. Karaaslan, şehirlerinin soğuk bir kış iklimine sahip olduğuna dikkat çekerek, özellikle yaşlılar için önemli uyarılarda bulundu. Karaaslan şu ifadeleri kullandı: "Şehrimiz bir kış şehri, karada yürürken eller cepte yürümüyoruz. Zemine uygun ayakkabılar mutlaka kullanılmalı. Adımlar küçük ve dikkatli şekilde atılmalı. Kemik erimesi durumunda el bileği başta olmak üzere; hayatı bazen tehdit edici ve sakatlayıcı omurga kırıkları, kafa travmaları ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Mümkünse çok yaşlı hastalar ihtiyaç dışında; havanın soğuk, zeminin karlı olduğu zamanlarda dışarıya çıkmasınlar. Çıkmak zorundalarsa lütfen bu önerilerime uysunlar."

Kayak sporuna yönelik uzman önerileri

Kayak yapanlara da tavsiyelerde bulunan Karaaslan, spor öncesi hazırlığın önemini vurguladı: "Kayak sporuna başlamadan önce diğer sporlarda yaptığımız gibi vücudun kondisyonunu arttırıcı ısınma hareketleri yapmalıyız." Ayrıca gerekli ekipman konusunda şu uyarıları paylaştı: "Gerekli ve olmazsa olmaz teçhizatlarımız var. Bunların başında kask geliyor. Koruyucu ekipmanlarımızı mutlaka bulundurmamız gerekli. Kayağa uygun kıyafetler mutlaka bulundurulmalıdır."

Erciyes Kayak Merkezi ve acil müdahale

Prof. Dr. Karaaslan, Erciyes için de güvence verdi: "Erciyes Kayak Merkezi donanımlı bir tesis. Kayak şehrimizde yapılan bir spor. Profesyonel yapanlar ve amatör olarak bu spor ile uğraşanlar farklı önerilerim olacak; amatör başlayanlar mutlaka bir yaralanma önleyici bilgilendirmeyle başlamalı." Ayrıca olası yaralanmalarda müdahale süreçlerini anlattı: "Her hangi yaralanma bunlara rağmen olursa zaten kayak merkezimizde olaya anında müdahale edecek ekipler var. Yaralanma sonrası hemen ilgili sağlık kuruluşuna ulaştırıyoruz. Biz ve benim gibi bir meslek taşlarım ortopedik açıdan bir problem varsa hemen ilgileniyoruz ve problemi çözüyoruz."

