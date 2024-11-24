Kar Yağışı Tokat-Sivas Yolunda Trafiği Olumsuz Etkiledi

Tokat'ta etkili olan kar yağışı, şehirde ulaşımda büyük aksamalara yol açtı. Özellikle Tokat-Sivas kara yolunda meydana gelen yoğun kar yağışı, çok sayıda tır ve çekicinin yolda kalmasına neden oldu.

Kar yağışının etkili olduğu 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşarken, trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Geçitte kalan tırlara yardım etmek amacıyla Karayolları ekipleri hızla müdahalede bulundu.

Polis ve jandarma ekipleri de bölgede sürücülerin yardımına koşarak, güvenli bir çıkış sağladı. Ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmaları ise devam ediyor.

Bununla birlikte, kar yağışı sebebiyle çok sayıda maddi hasarlı kaza da meydana geldi. Sürücülerden yola çıkmadan önce hava koşullarını dikkatlice değerlendirmeleri öneriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Tokat'ta etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken, Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı nedeniyle çok sayıda tır ve çekici yolda kaldı.

Tokat'ta etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken, Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı nedeniyle çok sayıda tır ve çekici yolda kaldı.