Kar yolları kapattı: 157 yerleşim bölgesine ulaşım sağlanamıyor

Ülkede yoğun kar yağışı etkini sürdürüyor. Yurdun özellikle doğu kesiminde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, bazı bölgelere ulaşımın kesilmesine neden oldu. Erzurum’da yoğun kar yağışı ve tipi ile kapanan yollar sebebi ile 147 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Tunceli’de de etkili olan kar yağışı, 9 yerleşim yerine ulaşım yolunu kapattı. Hozat, Ovacık, Nazımiye, Pülümür ilçelerinde bazı köylere ulaşılamıyor. Kars’ta da Kağızman’da bulunan bir köy yolu kapandı.

Yetkililer, ekipleri görevlendirerek, yol açma çalışmalarını başlattı.