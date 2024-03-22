Bist 100
9.196,4 0%
DOLAR
32,07 0,12%
EURO
34,72 -0,51%
ALTIN
2.219,11 -0,57%

Kar yolları kapattı: 157 yerleşim bölgesine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Tunceli ve Kars’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, yolları kapattı. Kar yağışı ile kapanan yollar nedeniyle 157 yerleşim bölgesine ulaşım sağlanamıyor.

Yayın Tarihi: 22.03.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 11:56
Kar yolları kapattı: 157 yerleşim bölgesine ulaşım sağlanamıyor

Ülkede yoğun kar yağışı etkini sürdürüyor. Yurdun özellikle doğu kesiminde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, bazı bölgelere ulaşımın kesilmesine neden oldu. Erzurum’da yoğun kar yağışı ve tipi ile kapanan yollar sebebi ile 147 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Tunceli’de de etkili olan kar yağışı, 9 yerleşim yerine ulaşım yolunu kapattı. Hozat, Ovacık, Nazımiye, Pülümür ilçelerinde bazı köylere ulaşılamıyor. Kars’ta da Kağızman’da bulunan bir köy yolu kapandı.

Yetkililer, ekipleri görevlendirerek, yol açma çalışmalarını başlattı.

İLGİLİ HABERLER

Cebinde kredi kartı olanlar bunu sakın yapmasın! Okkalı ceza cep yakacak

Cebinde kredi kartı olanlar bunu sakın yapmasın! Okkalı ceza cep yakacak

Gelir İdaresi Başkanlığı düşük KPSS puanıyla memur alımı! 81 ilde başvuru ekranı açıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı düşük KPSS puanıyla memur alımı! 81 ilde başvuru ekranı açıldı

Limon suyunu çıkarmanın en kolay yolu! Bir damlası bile ziyan olmayacak

Limon suyunu çıkarmanın en kolay yolu! Bir damlası bile ziyan olmayacak

O ürünlere 1 Nisan'dan sonra devasa zam geliyor! Uzman isim üzülerek tek tek açıkladı!

O ürünlere 1 Nisan'dan sonra devasa zam geliyor! Uzman isim üzülerek tek tek açıkladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tapusu olanlar için süre daraldı! 2 hafta içinde bunu yapmayan bin pişman olacak
2
15 TL ödemekten kaçan 12.000 TL verecek! O tarihe kadar başvurmayan yandı
3
Emeklilik şartları sil baştan değişti! 10 yılla emeklilikte SGK piyangosu
4
Kozan'da yoğun dolu yağışı trafiği felç etti
5
Antalya’dan acı haber: Çıkan yangında 3 aylık bebek hayata veda etti
6
TBMM işçi alımı yapacak: İlanda 14 farklı branş yer alıyor
7
Tekirdağ’da korkunç kaza: Tır ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

Tapusu olanlar için süre daraldı! 2 hafta içinde bunu yapmayan bin pişman olacak

Yastık altında dolar biriktirenler dikkat! İslam Memiş'ten çarşamba günü uyarısı geldi

Akşamdan kalan Ramazan pidelerinden pizza tarifi! Lezzetine doyum olmuyor

O ürünlere 1 Nisan'dan sonra devasa zam geliyor! Uzman isim üzülerek tek tek açıkladı!

Bakan Işıkhan'da gece müjdesi! 28 Mart’ta 12 bin lira hesaplara yatacak

Limon suyunu çıkarmanın en kolay yolu! Bir damlası bile ziyan olmayacak

Asgari ücret pazarlıklarına ramak kaldı deniliyor! İşte o tarihi açıklama

İkinci el fiyatına sıfır Fiat Egea kampanyası! 739 bin TL'ye sıfır araç hayal değil

Gelir İdaresi Başkanlığı düşük KPSS puanıyla memur alımı! 81 ilde başvuru ekranı açıldı

Cebinde kredi kartı olanlar bunu sakın yapmasın! Okkalı ceza cep yakacak

Apple'ın fiyat listesini sollayan indirim! iPhone 15 almak isteyen koşa koşa gidecek

1 kilo beyaz peynir 109 TL'ye düştü! O tarihte BİM'de dev indirim başlıyor