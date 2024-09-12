Kara Harp Okulu Türkiye'nin İlk Futbol Şampiyonu Oldu

Kara Harp Okulu Şampiyonluk Kupasını Kazandı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Cumhuriyet döneminde düzenlenen ilk futbol şampiyonasının yıl dönümüne özel bir paylaşım gerçekleştirdi.

İlk Türkiye Futbol Birinciliği

MSÜ'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, 4-12 Eylül 1924 tarihleri arasında gerçekleşen ve "Türkiye Futbol Birinciliği" olarak adlandırılan organizasyon, ülke genelindeki ilk futbol şampiyonası olma özelliğini taşıyor.

Katılımcı Takımlar ve Final Maçı

İstanbul temsilcisi Beşiktaş, Ankara'nın Anadolu Turan San'atkaran Gücü, İzmir'in Altay'ı, Bursa'nın Bursa San'atkaran kulüpleri ve diğer bölge şampiyonlarının katıldığı turnuvada, askeri okul takımları olan Harbiye ve Bahriye Efrad-ı Cedide de mücadele etti.

Finalde, iki askeri okul takımı olan Harbiye ve Bahriye Efrad-ı Cedide, Ankara İstiklal Sahası'nda karşılaştı. Yusuf Ziya Bey'in yönettiği maçın ilk yarısı golsüz geçildi, ancak ikinci yarıda Harbiye, biri penaltıdan olmak üzere 3 gol bularak şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonluk Kupası

Böylece Harbiye, ilk Türkiye Futbol Birinciliği'nin ilk şampiyonu olurken, kazanılan kupa şu anda Kara Harp Okulu Müzesi'nde sergileniyor. MSÜ de bu özel anıyı, kupa ve şampiyon takımın fotoğraflarıyla sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Cumhuriyet döneminde ülke çapında düzenlenen ilk futbol şampiyonasının yıl dönümünde paylaşımda bulundu. MSÜ, paylaşımında, kupa ile şampiyonada birinci olan Harbiye ve ikinci olan Bahriye Efrad-ı Cedide takımı oyuncularının olduğu fotoğraflara yer verdi.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Cumhuriyet döneminde ülke çapında düzenlenen ilk futbol şampiyonasının yıl dönümünde paylaşımda bulundu. MSÜ, paylaşımında, kupa ile şampiyonada birinci olan Harbiye ve ikinci olan Bahriye Efrad-ı Cedide takımı oyuncularının olduğu fotoğraflara yer verdi.