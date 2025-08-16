Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, 1. Ordu Komutanlığı Devir Teslim Törenine Katıldı
16 Ağustos 2025'te Metin Tokel görevini Korgeneral Bahtiyar Ersay'a devretti
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 1. Ordu Komutanlığında düzenlenen devir teslim törenine katıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Next Sosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: 'Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 16 Ağustos 2025 tarihinde, 2025 Yılı General/Amiral Atamaları kapsamında 1. Ordu Komutanlığında icra edilen Devir Teslim Töreni'ne katıldı. Orgeneral Metin Tokel, 1. Ordu Komutanlığı görevini Korgeneral Bahtiyar Ersay'a devretti.'
Paylaşımda devir teslime ilişkin fotoğraflar da yer aldı.