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Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu Ahlat'ta İncelemelerde Bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Bitlis'in Ahlat ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 16:51
Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu Ahlat'ta İncelemelerde Bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu Ahlat'ta

Bitlis'in Ahlat ilçesi, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu ağırladı. Bayraktaroğlu, burada çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunarak bölgedeki askeri faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Valilikten Bilgilendirme

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, Bayraktaroğlu'nu Vali Erol Karaömeroğlu, Kaymakam Batuhan Bingöl ve diğer askeri komutanlar karşıladı. Ziyaret sırasında 1071 Millet Bahçesi'ni inceleyen Bayraktaroğlu, 6. Komando Tabur Komutanlığının açılışını denetledi.

Kaymakam Bingöl ile Görüşme

Bayraktaroğlu, ziyaretinin ardından Kaymakam Bingöl'ü makamında ziyaret ederek, bölgedeki güvenlik ve asayiş konularında görüş alışverişinde bulundu.

Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ziyaret ve...

Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ziyaret ve incelemelerde bulundu. Bayraktaroğlu'na, ziyaret ve denetlemelerde Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu (soldan 3) eşlik etti.

Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ziyaret ve...

Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ziyaret ve incelemelerde bulundu. Bayraktaroğlu'na, ziyaret ve denetlemelerde Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu (soldan 3) eşlik etti.

Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ziyaret ve...

Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ziyaret ve incelemelerde bulundu. Bayraktaroğlu'na, ziyaret ve denetlemelerde Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu (soldan 3) eşlik etti.

Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ziyaret ve...

Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ziyaret ve incelemelerde bulundu. Bayraktaroğlu'na, ziyaret ve denetlemelerde Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu (soldan 3) eşlik etti.

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