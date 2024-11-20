DOLAR
34,45 0,03%
EURO
36,28 0,82%
ALTIN
2.934,02 -0,54%
BITCOIN
3.237.283,43 -1,58%

Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Finlandiya'yı Ziyaret Etti

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Finlandiya'da mevkidaşı Korgeneral Pasi Valimaki'yi ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 19:18
Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Finlandiya'yı Ziyaret Etti

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davet üzerine Finlandiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Pasi Valimaki'yi ziyaret etti. Bu önemli ziyaret; milli savunma iş birliği ve iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlendirilmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Bayraktaroğlu'nun Finlandiya'da bulunduğu süre zarfında Kara Kuvvetleri Karargahı, Helsinki Büyükelçiliği ve Helsinki Askeri Ataşeliği'ni ziyaret ettiği duyuruldu.

Bu ziyaret, iki ülkenin savunma alanındaki iş birliklerini artırmayı hedeflerken, bölgesel güvenlik konularındaki görüş alışverişlerini de pekiştirmeyi amaçlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu (sağda), Finlandiya Kara Kuvvetleri...

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu (sağda), Finlandiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Pasi Valimaki'yi (solda) ziyaret etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu (sağda), Finlandiya Kara Kuvvetleri...

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu (sağda), Finlandiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Pasi Valimaki'yi (solda) ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İçişleri Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülüyor: Tartışmalar ve Öneriler
2
Sakarya Öğrencileri Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli Çocukları Unutmadı
3
Alanya'da Geri Manevra Yapan Sürücü, Eşini Hayatından Etti
4
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten Meclis'te Kritik Talepler
5
Manisa'da PKK/KCK Üyesi Firari Hükümlü Sahte Kimlikle Yakalandı
6
Saadet Partisi'nden Bakan Tekin'e Laiklik Tepkisi

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı