Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Finlandiya'yı Ziyaret Etti

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davet üzerine Finlandiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Pasi Valimaki'yi ziyaret etti. Bu önemli ziyaret; milli savunma iş birliği ve iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlendirilmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Bayraktaroğlu'nun Finlandiya'da bulunduğu süre zarfında Kara Kuvvetleri Karargahı, Helsinki Büyükelçiliği ve Helsinki Askeri Ataşeliği'ni ziyaret ettiği duyuruldu.

Bu ziyaret, iki ülkenin savunma alanındaki iş birliklerini artırmayı hedeflerken, bölgesel güvenlik konularındaki görüş alışverişlerini de pekiştirmeyi amaçlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu (sağda), Finlandiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Pasi Valimaki'yi (solda) ziyaret etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu (sağda), Finlandiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Pasi Valimaki'yi (solda) ziyaret etti.