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Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Komutanı Morishita'yı Ağırladı

Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Komutanı Yasunori Morishita'yı makamında kabul etti.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 17:49
Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Komutanı Morishita'yı Ağırladı

Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Japonya'dan Misafir Ağırladı

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yasunori Morishita ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülkenin savunma iş birlikleri ve askeri işbirlikleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yasunori Morishita ve beraberindeki heyet, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu makamında ziyaret etti." ifadeleri yer aldı.

Ziyarete ilişkin fotoğraflar da dikkat çekici bir şekilde paylaşıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Komutanı...

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yasunori Morishita'yı ağırladı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Komutanı...

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yasunori Morishita'yı ağırladı.

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