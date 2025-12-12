DOLAR
Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel Şam'da: Suriye Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile Görüştü

Orgeneral Metin Tokel, dün (11 Aralık) resmi davetli olarak Şam'a gitti; Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile görüştü.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:46
Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel Şam'da: Suriye Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile Görüştü

Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel Şam ziyareti

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, dün (11 Aralık) resmi davetli olarak Şam'a ziyaret gerçekleştirdi.

Resmi görüşmeler

Orgeneral Tokel, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdi.

