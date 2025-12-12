Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel Şam'da: Suriye Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile Görüştü

Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel Şam ziyareti
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, dün (11 Aralık) resmi davetli olarak Şam'a ziyaret gerçekleştirdi.
Resmi görüşmeler
Orgeneral Tokel, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdi.
