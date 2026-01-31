Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel 1’inci Komando Tugay Komutanlığı’nı Ziyaret Etti

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 1’inci Komando Tugay Komutanlığı’nı ziyaret etti; Milli Savunma Bakanlığı ziyaret görüntülerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 20:33
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 20:33
Ziyarete ilişkin inceleme ve denetlemeler yer aldı

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 1’inci Komando Tugay Komutanlığına ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette Orgeneral Tokel’in birlikte yaptığı inceleme ve denetlemelere ilişkin görüntüler, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Paylaşılan görüntülerde Tokel’in birlik komutanlarıyla görüşmeleri ve sahadaki denetleme faaliyetleri yer aldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

