Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel 1’inci Komando Tugay Komutanlığı’nı Ziyaret Etti
Ziyarete ilişkin inceleme ve denetlemeler yer aldı
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 1’inci Komando Tugay Komutanlığına ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyarette Orgeneral Tokel’in birlikte yaptığı inceleme ve denetlemelere ilişkin görüntüler, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Paylaşılan görüntülerde Tokel’in birlik komutanlarıyla görüşmeleri ve sahadaki denetleme faaliyetleri yer aldı.
