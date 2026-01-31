Muş'ta Bir İlk: Ödüllü Cerrahi Teknikle Kulak Keloidi Tedavisi

Muş Devlet Hastanesi’nde, çocuk yaşta kulak deldirme sonrası başlayan ve yıllar içinde büyüyen ileri derecedeki kulak keloidi, Türk Plastik Cerrahi Derneği tarafından ödüle layık görülen özel bir cerrahi yöntemle başarıyla tedavi edildi. Kentte ilk kez uygulanan teknik sayesinde hasta sağlığına kavuştu.

Vaka ve uygulanan yöntem

32 yaşındaki iki çocuk annesi H.A., çocukluk döneminde kulak deldirme sonrası oluşan ve zamanla çevre dokulara yayılan keloid nedeniyle Muş Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Halil Işık ve ekibine başvurdu. Yapılan değerlendirme ve hazırlık sonrası ameliyata alınan hastaya, Dr. Işık’ın uzmanlık eğitimi sırasında geliştirdiği ve Türk Plastik Cerrahi Derneği tarafından ödüllendirilen özel teknik uygulandı.

Müdahale sırasında keloid doku tamamen temizlenirken, kulağın doğal görünümünün korunmasına özen gösterildi. Hasta, ameliyat sonrası kısa sürede taburcu edildi; düzenli kontrollerle iyileşme süreci takip ediliyor. Dr. Işık, uygulanan yöntemin keloid nüks riskini azaltmaya yönelik planlandığını belirtti.

Uzmanın açıklamaları

Op. Dr. Halil Işık keloid oluşumunu ve vakada karşılaşılan zorlukları şöyle anlattı: "Vücudumuzda herhangi bir yaralanma olduğunda yara iyileşme mekanizması devreye girer ve bu süreç genellikle bir yara iziyle sonuçlanır. Keloid durumunda ise bu mekanizma kontrolden çıkar ve aşırı büyümüş bir yara izi oluşur. En sık kulak, omuz, sırt ve göğüs orta hattında görülür. Genellikle ağrı, kaşıntı, akıntı ve kulak şeklinde bozulma şikayetleriyle karşımıza çıkar. Hastamız da polikliniğimize her iki kulağında keloid lezyonlarıyla başvurdu. Özellikle sağ kulağında oldukça agresif ve büyük bir keloid mevcuttu. Kulağın yarısına kadar yayılmış, sağ yanak ve boyun bölgesine doğru ilerlemişti. Lezyonun ortasında akıntılı büyük bir yara bulunuyordu."

Hastanın daha önce geçirdiği cerrahi müdahalelerin süreci karmaşıklaştırdığını vurgulayan Dr. Işık, "Hastamızda ağrı ve kaşıntı şikayetleri de vardı. Ayrıca kolunda da keloid öyküsü bulunuyordu. Daha önce yapılan cerrahi sonrası keloid daha agresif şekilde tekrar etmişti. Keloid tedavisindeki en zor nokta, hastalığın doğası gereği tekrar etme riskinin yüksek olmasıdır. Bu hastamızda iki önemli zorluk vardı. Birincisi, kulağın kendine özgü ve hassas yapısını mümkün olduğunca korumak; ikincisi ise keloidin tekrar etme ihtimalini en aza indirmekti. Bu nedenle, uzmanlık eğitimimiz sırasında geliştirdiğimiz ve plastik cerrahi literatüründe yer alan özel bir tekniği kullandık." dedi.

Tedavi süreci ve sonuç

Op. Dr. Işık, tedavinin tek aşamada tamamlanmadığını belirterek şu bilgileri verdi: "İlk ameliyatta kulağın şeklini maksimum düzeyde koruyarak lezyonun büyük kısmını çıkardık. Ardından hastanın kendi hücrelerinden oluşturulan özel bir tedavi protokolü uyguladık. Takip sürecinde birkaç seans daha tedavi gerçekleştirdik. İkinci ve üçüncü girişimlerde de aynı yöntemi kullanarak nüks riskini minimuma indirmeyi hedefledik. Şu anki takiplerinde hastamızda herhangi bir nüks bulgusu yok. Ağrı, kaşıntı ve akıntı şikayetleri tamamen geriledi. Sonuçtan oldukça memnunuz."

Aileden ve hastaneden açıklama

Hastanın babası Abdülbaki Aydemir ise süreci şu sözlerle paylaştı: "Kızımın kulağındaki sorun, küçük yaşlarda küpe takılmasına bağlı olarak başladı. Çocukluğundan beri kulağında yara vardı, zamanla büyüdü. Daha sonra hastaneye geldik. Burada Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Halil Işık hocamızla tanıştık. Yaklaşık 6 ay önce tedavi sürecine başladık. Bu süreçte ameliyat oldu ve iki-üç seanslık bir tedavi uygulandı. Şu an Allah’a şükür kızımın durumu çok iyi. Ameliyattan sonra düzenli olarak 15 günde bir kontrole geliyoruz. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok, durumu gayet iyi. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

Uyarı ve tavsiye

Dr. Işık, kulakta iyileşmeyen yara, geçmeyen akıntı veya şişlik görüldüğünde erken dönemde plastik cerrahiye başvurulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca küpe veya piercing gibi deldirme işlemlerinin uygun olmayan ortamlarda yapılmasının enfeksiyon ve iyileşmeyen yaralara, dolayısıyla kulak keloidlerine yol açabileceğine dikkat çekti.

Muş Devlet Hastanesi’nde ilk kez gerçekleştirilen bu başarılı operasyon, bölgedeki sağlık hizmetlerinin ulaştığı seviyeyi bir kez daha ortaya koydu. Op. Dr. Halil Işık, benzer şikâyetleri olan vatandaşların gecikmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini belirtti.

MUŞ DEVLET HASTANESİ’NDE, ÇOCUK YAŞTA KULAK DELDİRME SONRASI GELİŞEN VE YILLAR İÇİNDE BÜYÜYEN İLERİ DERECEDE KULAK KELOİDİ, TÜRK PLASTİK CERRAHİ DERNEĞİ TARAFINDAN ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN CERRAHİ YÖNTEMLE BAŞARIYLA ALINDI.