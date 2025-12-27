DOLAR
Sivas Belediyesi Kışa Hazır: 180 Personel ve 52 Araç 7/24 Görevde

Sivas Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı; 180 personel ve 52 araçla 7/24 karla mücadele, yol açma ve tuzlama çalışmaları yürütülecek.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 11:13
Karla mücadele, yol açma ve tuzlama faaliyetleri organize edildi

Sivas Belediyesi, kış aylarında ulaşımın aksamaması ve vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Türkiye’de kışın en sert geçtiği illerden biri olan Sivas’ta belediye ekipleri sahada görev alacak.

Sivas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Saha Amirliğini ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, kışın görev alacak ekiplerle bir araya gelerek çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Kış sezonu boyunca 180 personel ile 52 kamyon ve iş makinesinin 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacağı belirtildi. Ekipler, yağış durumuna bağlı olarak koordineli şekilde kar küreme, yol açma, kar temizliği ve tuzlama faaliyetlerini aralıksız sürdürecek.

"180 personelimiz, 52 araç ve iş makinemiz ile kışa hazırız. İnşallah kış bereketiyle gelir. Bizler belediye olarak her türlü önlemimizi aldık. Rabbim de inşallah bereketli bir kış verir. Çünkü şehrimizin ve ülkemizin en önemli sorunlarının başında susuzluk geliyor. İnşallah kazasız, belasız ve bereketli bir kış mevsimini geride bırakırız"

