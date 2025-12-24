DOLAR
Köyceğiz'te Regaip Kandili Programları — 25 Aralık 2025

Köyceğiz Müftülüğü, 25 Aralık 2025 Perşembe günü Regaip Kandili için Toparlar Mahallesi Merkez Camii ve Merkez Hacıbey Camii başta olmak üzere özel programlar düzenliyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 19:34
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 19:34
Köyceğiz'te Regaip Kandili Programları — 25 Aralık 2025

Köyceğiz'te Regaip Kandili için özel programlar düzenleniyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi Regaip Kandili, Köyceğiz Müftülüğü tarafından çeşitli etkinliklerle idrak edilecek.

Program Detayları

Köyceğiz Müftülüğü tarafından 25 Aralık 2025 Perşembe günü mübarek üç ayların ilk kandili olan Regaib Kandili nedeniyle özel programlar düzenlenecek.

Perşembe günü saat 10.30’da Toparlar Mahallesi Merkez Camii’nde kadınlara yönelik özel bir kandil programı gerçekleştirilecek.

Akşam namazından sonra, tüm camilerde olduğu gibi Merkez Hacıbey Camii ve Toparlar Merkez Camii’nde de kandil özel programları yapılacak.

Köyceğiz Müftülüğü, düzenlenen özel programlara tüm halkı davet etti.

KÖYCEĞİZ'DE REGAİP KANDİLİ NEDENİYLE ÖZEL PROGRAMLAR DÜZENLENECEK

KÖYCEĞİZ’DE REGAİP KANDİLİ NEDENİYLE ÖZEL PROGRAMLAR DÜZENLENECEK

