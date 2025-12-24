Köyceğiz'te Regaip Kandili Programları — 25 Aralık 2025

Köyceğiz'te Regaip Kandili için özel programlar düzenleniyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi Regaip Kandili, Köyceğiz Müftülüğü tarafından çeşitli etkinliklerle idrak edilecek.

Program Detayları

Köyceğiz Müftülüğü tarafından 25 Aralık 2025 Perşembe günü mübarek üç ayların ilk kandili olan Regaib Kandili nedeniyle özel programlar düzenlenecek.

Perşembe günü saat 10.30’da Toparlar Mahallesi Merkez Camii’nde kadınlara yönelik özel bir kandil programı gerçekleştirilecek.

Akşam namazından sonra, tüm camilerde olduğu gibi Merkez Hacıbey Camii ve Toparlar Merkez Camii’nde de kandil özel programları yapılacak.

Köyceğiz Müftülüğü, düzenlenen özel programlara tüm halkı davet etti.

